“Ēnu flote” turpina savu darbību nesodīta, sankcijas pret Krieviju izgāžas 0

LA.LV
22:42, 20. septembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Analītiķi brīdina, ka notiekošais ar “ēnu floti” varētu iezīmēt pārmaiņas globālās tirdzniecības kārtībā, informē ārzemju medijs.

Rietumu sankcijas, kas tika noteiktas Krievijas tā sauktajai “ēnu flotei”, to nav izbeigušas. Kremlis ir atradis veidu, kā apiet melno sarakstu, un turpina eksportēt naftu bez jebkādiem ierobežojumiem.

Publikācijā norādīts, ka Kremļa režīma izveidotā naftas tankkuģu “ēnu flote” samazina Rietumu sankciju efektivitāti un varētu radīt ilgtermiņa sekas pasaules ekonomikai.

Žurnālisti norāda, ka kuģi, kas pārvadā Krievijas naftu, neizbeidz uzņēmējdarbību, ja tiem tiek piemērotas sankcijas, bet gan turpina piegādāt naftu, reģistrējoties zem cita karoga, mainot nosaukumu un slēpjot vietas, kur tie iekrauj jēlnaftu.

Jūras drošības eksperts norāda, ka sankcijas tikai izspiež šādus kuģus no legālas uzņēmējdarbības, bet pilnībā neaptur to darbību. Analītiķi uzskata, ka šī situācija varētu liecināt par pārmaiņām globālajā tirdzniecībā. Šodien “ēnu flotē” ir aptuveni 940 tankkuģi — 17% no pasaules flotes, kas ir par 45% vairāk nekā iepriekšējā gadā.

Šī tendence noved pie paralēlas nelegālās kuģošanas ekonomikas veidošanās, kas varētu pastāvēt pat pēc kara beigām.

Tikmēr vakar tika paziņots, ka ASV Senātā ir iesniegts likumprojekts par Krievijas “ēnu floti”. Ja tas tiks pieņemts, tas ietekmēs arī Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) projektus. Iniciatīvu izstrādāja senatoru grupa, kas pārstāv gan Republikāņu, gan Demokrātu partijas.

