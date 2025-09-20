Foto: LETA/Edijs Pālens

“Aiz katra formas tērpa ir cilvēks!” Kontrolieres Rīgas sabiedriskajā transportā kļūst par rupju draudu un pazemojuma upuriem 5

20:41, 20. septembris 2025
Sociālajos medijos strauji izplatījies video no sabiedriskā transporta, kurā kontrolieres kļuvušas par rupju draudu un pazemojumu upuriem. Video redzams, kā divi bezbiļetnieki aizskar darbinieces, apsaukājot tās ar necenzētiem vārdiem. Notikušo jaunieši paši iemūžinājuši un publicējuši platformā “TikTok.”

Vīrietis ar segvārdu @e_radzins raksta: “Uzdūros šādam video tiktok. Es fuck*** neciešu bullijus, un es uzskatu, ka labākais, ko šādā situācija ir darīt, lai Latvieši zina savus varoņus. Iepazīsimies video autors Oskars Kalpaks. Un paldies džekam, kas pienāca beigās un aizstavēja meitenes.”

Diskusijā iesaistās arī Valsts policija: “Labdien! Šobrīd par notikušo gaidām iesniegumu, pēc kā saņemšanas tas tiks izvērtēts.”

Savukārt “Rīgas satiksme” pārstāvji publicē emocionālu atgādinājumu: “Aiz katra kontroliera formas tērpa ir cilvēks – mamma, tētis, draugs, kolēģis. Cilvēks, kurš dara savu darbu, bieži vien ļoti sarežģītos apstākļos. Ikdienā viņi sastopas ar dusmām un, diemžēl, arī atklātu agresiju.
Šoreiz video redzams, kā mūsu kolēģes piedzīvo to, kam nekad nevajadzētu notikt. Tas nav pieņemami. Nevienam. Mēs aicinām cienīt vienam otru un arī mūsu darbiniekus. Biļetes pārbaude nav personisks aizvainojums – tā ir daļa no godīgas satiksmes, kur visi maksā par braucienu.”

Arī sabiedrība pauž sašutumu

Kāda sieviete dalās pieredzē: “Kā sieviete parastā, kurai 32 gadu laikā ne reizi vien sabiedriskajos un citur ir sējušies klāt kretīni un padibenes, lūdzu visus normālos vīriešus – ja redzat sliktu situāciju, pienāciet, pasakiet kaut ko, palīdziet, kaut vai blakus pastāviet, jo ir ļoti bail un ļoti gribas, kaut kāds pamanītu un iejauktos.”

Siliņa piedāvā praktiskus risinājumus: “Es uzskatu, ka labākais, ko šajā darīt, ir @rigassatiksme piedomāt pie risinājuma, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos. Risinājumu piemēri – sos poga, ko var nospiest (attiecīgi uzreiz redz lokāciju un ierodas policija), vismaz viens stiprā dzimuma pārstāvis katrā maiņā, elektrošoks kabatā, kuru ļauts izmantot šādās situācijās (piparu gāze nebūtu laba doma).”

Vēl kāds lietotājs uzsver iejaukšanās nozīmi: “Šīs ir tās situācijas, kad nevajag palikt malā. Īpaši, ja transportā ir tik daudz pasažieru, bet “šie” ir tikai 2. Izskan reāli draudi, bet rodas sajūta, ka viņas praktiski neviens neaizstāv, jo ir “tikai” kontrolieres un nav pelnījušas aizsardzību. Paldies vismaz tam vienam vīrietim. Darbinieces apbrīnojami mierīgas. Šādus derētu ar elektrošoku patirināt vai aiztaisīt durvis un sagaidīt policiju.”

Savukārt @mukrazorijs asi komentē latviešu mentalitāti: “Tāda tā latviešu tauta. Nevajag slāvus, pietiek ar savējiem. Tas nebūt nav vienīgais eksemplārs, tādu ir tūkstoši. Gļēvi alkoholiķi, alkoholiķu bērni bez izglītības, vienkārši pagrimuši neģēļi.”

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Ja arī Tu vēlies padalīties ar savu stāstu

Kā tu rīkotos, ja redzētu, ka sabiedriskajā transportā kāds pazemo vai draud kontrolierim?

  • Iejauktos un mēģinātu palīdzēt
  • Ziņotu par incidentu policijai
  • Nepiesaistītos, citu konflikti nav mana darīšana
