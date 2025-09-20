“Aiz katra formas tērpa ir cilvēks!” Kontrolieres Rīgas sabiedriskajā transportā kļūst par rupju draudu un pazemojuma upuriem 5
Sociālajos medijos strauji izplatījies video no sabiedriskā transporta, kurā kontrolieres kļuvušas par rupju draudu un pazemojumu upuriem. Video redzams, kā divi bezbiļetnieki aizskar darbinieces, apsaukājot tās ar necenzētiem vārdiem. Notikušo jaunieši paši iemūžinājuši un publicējuši platformā “TikTok.”
Vīrietis ar segvārdu @e_radzins raksta: “Uzdūros šādam video tiktok. Es fuck*** neciešu bullijus, un es uzskatu, ka labākais, ko šādā situācija ir darīt, lai Latvieši zina savus varoņus. Iepazīsimies video autors Oskars Kalpaks. Un paldies džekam, kas pienāca beigās un aizstavēja meitenes.”
Diskusijā iesaistās arī Valsts policija: “Labdien! Šobrīd par notikušo gaidām iesniegumu, pēc kā saņemšanas tas tiks izvērtēts.”
Arī sabiedrība pauž sašutumu
Kāda sieviete dalās pieredzē: “Kā sieviete parastā, kurai 32 gadu laikā ne reizi vien sabiedriskajos un citur ir sējušies klāt kretīni un padibenes, lūdzu visus normālos vīriešus – ja redzat sliktu situāciju, pienāciet, pasakiet kaut ko, palīdziet, kaut vai blakus pastāviet, jo ir ļoti bail un ļoti gribas, kaut kāds pamanītu un iejauktos.”
Siliņa piedāvā praktiskus risinājumus: “Es uzskatu, ka labākais, ko šajā darīt, ir @rigassatiksme piedomāt pie risinājuma, lai šādas situācijas vairs neatkārtotos. Risinājumu piemēri – sos poga, ko var nospiest (attiecīgi uzreiz redz lokāciju un ierodas policija), vismaz viens stiprā dzimuma pārstāvis katrā maiņā, elektrošoks kabatā, kuru ļauts izmantot šādās situācijās (piparu gāze nebūtu laba doma).”
Vēl kāds lietotājs uzsver iejaukšanās nozīmi: “Šīs ir tās situācijas, kad nevajag palikt malā. Īpaši, ja transportā ir tik daudz pasažieru, bet “šie” ir tikai 2. Izskan reāli draudi, bet rodas sajūta, ka viņas praktiski neviens neaizstāv, jo ir “tikai” kontrolieres un nav pelnījušas aizsardzību. Paldies vismaz tam vienam vīrietim. Darbinieces apbrīnojami mierīgas. Šādus derētu ar elektrošoku patirināt vai aiztaisīt durvis un sagaidīt policiju.”
Savukārt @mukrazorijs asi komentē latviešu mentalitāti: “Tāda tā latviešu tauta. Nevajag slāvus, pietiek ar savējiem. Tas nebūt nav vienīgais eksemplārs, tādu ir tūkstoši. Gļēvi alkoholiķi, alkoholiķu bērni bez izglītības, vienkārši pagrimuši neģēļi.”
