Neredzamās zeķes par 21 eiro? Atradums “Rimi” veikalā sasmīdina daudzus pircējus 0
Sociālo mediju platformā “Threads” kāda lietotāja ar segvārdu @asins_zaale dalījusies ar amizantu atradumu kādā “Rimi” veikalā. Atklājas, ka veikalā nopērkamas neredzamas zeķes.
Sieviete publicējusi fotogrāfiju ar zeķēm, kas veikalā marķētas kā neredzamas, bet sieviete raksta: “Ko darīt, ja var redzēt… tomēr”.
Šis ieraksts ātri vien izpelnījies citu uzmanību un raisījis smaidu daudziem sociālā medija lietotājiem. Komentāru sadaļā cilvēki sacentušies ar asprātībām un jokiem.
Kāda sieviete raksta:” Noteikti nepirkt, jo šī ir krāpšana! Zvans uz PTAC, jo jāpasūdzas, ka tomēr ir redzamas tās zeķes! 😁 Riktīgi sasmīdinājāt. Paldies par bildi!”
Tikmēr kādu vīrieti vairāk pārsteidz nevis nosaukums, bet cena: “Cena vispār totāls kosmoss. Par trīs pāriem 21 EUR 😲 @rimi.latvija Jūs vispār normāli?”
Evitai atradies savs skaidrojums: “Tās neredzamās taču neredzemas! Noteikti saliktas pa virsu redzamajām 😉 Jāpačamda!”
Savukārt cita komentētāja iedomājusies vēl fantastiskāku versiju: “Varbūt viņas iedarbojas uz cilvēka ādas temperatūru? Uzvelc un tad pēkšņi pazūd. Tik kā pēc tam novilkt, ja neredz?”