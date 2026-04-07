Vladimirs Putins
Foto. Gavriil Grigorov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

“Laiks karā ir pret Krieviju.” Ukrainas deputāts skaidro, kāpēc Putinam tagad būtu jāpiekrīt mieram 0

LA.LV
18:31, 7. aprīlis 2026
Uncategorized

Diktatoram Vladimiram Putinam tagad vajadzētu piekrist mieram ar Ukrainu, uzskata Ukrainas Augstākās Radas deputāts Jegors Čerņevs. Laiks karā “strādā” pret Krieviju, tāpēc Kremlim būtu jāpieņem pašreizējais Ukrainas piedāvātais miera formāts. Par to sociālajā tīklā “Facebook” rakstīja Čerņevs.

“Ja Putins nepiekritīs kompromisa risinājumam kara izbeigšanai pie pašreizējās frontes līnijas, nākamais posms Krievijai var būt daudz smagāks. Tā nav iebiedēšana un tā nav fantāzija,” norādīja deputāts.

Viņš uzsvēra, ka parādījusies svarīga tendence: pirmo reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukraina esot pārspējusi Krieviju tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparātu uzbrukumos, un šī tendence, viņaprāt, turpinās tikai pieaugt.

“Mūsdienu kara apstākļos, kad ātras un liela mēroga sauszemes ofensīvas operācijas ir gandrīz neiespējamas, dominēšana gaisā kļūst par galveno stratēģisko priekšrocību. Šobrīd mums ir pārtvērējdrōni, bet Krievijai – pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras arvien biežāk izrādās bezspēcīgas.

Mums ir “Starlink” un modernas sakaru sistēmas, kamēr viņiem tādu nav. Katru dienu mēs iznīcinām kādu stratēģisku uzņēmumu, ostu vai naftas pārstrādes rūpnīcu kopā ar to pretgaisa aizsardzības sistēmām,” rakstīja deputāts.

Čerņevs uzskata, ka, ja šādi uzbrukumi turpināsies vēl aptuveni pusgadu, Krievijas ekonomika var nonākt ļoti sarežģītā situācijā.

“Un tad Kremlis vairs nedomās par to, kā ieņemt Doņecku, bet gan par to, kā saglabāt jau ieņemtās teritorijas. Izvēle ir viņu,” uzsvēra deputāts.

Vienlaikus viņš pauda pārliecību, ka Kremlis, visticamāk, atkal pieļaus kļūdu un nepiekritīs mieram.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.