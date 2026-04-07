"Laiks karā ir pret Krieviju." Ukrainas deputāts skaidro, kāpēc Putinam tagad būtu jāpiekrīt mieram
Diktatoram Vladimiram Putinam tagad vajadzētu piekrist mieram ar Ukrainu, uzskata Ukrainas Augstākās Radas deputāts Jegors Čerņevs. Laiks karā “strādā” pret Krieviju, tāpēc Kremlim būtu jāpieņem pašreizējais Ukrainas piedāvātais miera formāts. Par to sociālajā tīklā “Facebook” rakstīja Čerņevs.
Viņš uzsvēra, ka parādījusies svarīga tendence: pirmo reizi kopš pilna mēroga kara sākuma Ukraina esot pārspējusi Krieviju tāla darbības rādiusa bezpilota lidaparātu uzbrukumos, un šī tendence, viņaprāt, turpinās tikai pieaugt.
“Mūsdienu kara apstākļos, kad ātras un liela mēroga sauszemes ofensīvas operācijas ir gandrīz neiespējamas, dominēšana gaisā kļūst par galveno stratēģisko priekšrocību. Šobrīd mums ir pārtvērējdrōni, bet Krievijai – pretgaisa aizsardzības sistēmas, kuras arvien biežāk izrādās bezspēcīgas.
Mums ir “Starlink” un modernas sakaru sistēmas, kamēr viņiem tādu nav. Katru dienu mēs iznīcinām kādu stratēģisku uzņēmumu, ostu vai naftas pārstrādes rūpnīcu kopā ar to pretgaisa aizsardzības sistēmām,” rakstīja deputāts.
Čerņevs uzskata, ka, ja šādi uzbrukumi turpināsies vēl aptuveni pusgadu, Krievijas ekonomika var nonākt ļoti sarežģītā situācijā.
Vienlaikus viņš pauda pārliecību, ka Kremlis, visticamāk, atkal pieļaus kļūdu un nepiekritīs mieram.