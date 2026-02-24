115 brīdinājumi! Tik daudz namīpašnieku šoziem saņēmuši policijas brīdinājumu sakopt īpašumus 0
Rīgas pašvaldības policija šoziem ir nosūtījusi 115 brīdinājumus namīpašniekiem ar aicinājumu sakopt īpašumus, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.
Sākoties atkusnim un paaugstinoties gaisa temperatūrai, Rīgas pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi savu namīpašumu jumtu un notekcauruļu stāvoklim. Regulāra šo konstrukciju uzturēšana palīdz novērst sniega un lāsteku nogruvumus, kā arī ledus veidošanos uz ietvēm un citām teritorijām, kas var radīt drošības riskus iedzīvotājiem.
Pašvaldība atgādina, ka pienākums uzturēt jumtu un notekcauruļu stāvokli attiecas uz namīpašuma īpašniekiem, un savlaicīga profilakse samazina negadījumu risku un nodrošina drošu pilsētvidi visiem.
Rīgas pašvaldības policija šajā ziemas sezonā ir piemērojusi 60 administratīvos aktus par nenotīrītiem jumtiem un nosūtījusi 115 brīdinājumus namīpašniekiem, aicinot sakopt sev piederošos īpašumus.
Pašvaldība atgādina, ka teritoriju, kur no jumta var nokrist sniegs vai lāstekas, drīkst norobežot tikai īslaicīgi, kamēr tiek veikta jumta tīrīšana. Tomēr tas nav ilgtermiņa risinājums, un regulāra jumta uzturēšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu drošību iedzīvotājiem.
Pašvaldība vērš uzmanību, ka, ja netiek uzturētas lietus ūdens notekas, kūstošais sniegs ūdens veidā nonāk uz ietvēm, veidojot biezas ledus kārtas, kas ievērojami apgrūtina ielu uzturētāju darbu – šādu sabiezējumu praktiski nav iespējams notīrīt. Notekcauruļu uzturēšana darba kārtībā saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir arī mājas īpašnieka atbildība.
Rīgas pašvaldība aicina arī autovadītājus nenovietot savus transportlīdzekļus veloceļu zonā, lai netraucētu to tīrīšanu.
Tāpat pašvaldība skaidro, ka sākoties siltākam laikam, sniegs galvaspilsētas ielās tiek izvests no tām vietām, kur tas traucē autoplūsmai vai gājējiem. Intensīvas snigšanas un visas ziemas sezonas laikā sniegs tiek novirzīts uz brauktuves malām vai citviet, kur tas netraucē satiksmei, vienlaikus atstājot pietiekami lielu zonu gājēju kustībai.
Ja sniegs netraucē ne satiksmei, ne gājējiem, tas netiek izvests, lai nodrošinātu racionālu finanšu līdzekļu izmantošanu.