Rēzeknē autovadītājs 2,7 promiļu reibumā policijai piedāvājis kukuli 0
Vakar, 23. aprīlī, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, Rēzeknē fiksēja kādu automašīnu “Audi A6”. Apturot automašīnas vadītāju, likumsargi konstatēja, ka vīrietis vada spēkratu būdams 2,7 promiļu reibumā. Vēlāk autovadītājs apzināti piedāvāja likumsargiem kukuli 400 eiro apmērā, lai amatpersonas, izmantojot savu dienesta stāvokli, nereģistrētu konstatēto pārkāpumu. Vīrietis tika aizturēts, Valsts policijā uzsākts kriminālprocess par diviem noziedzīgiem nodarījumiem.
2026. gada 23. aprīlī ap pulksten 21.48, Rēzeknē, P.Brieža ielā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, pamanīja automašīnu “Audi A6”. Autovadītāja braukšanas stils likās aizdomīgs. Apturot automašīnu, likumsargi konstatēja, ka pie transportlīdzekļa stūres ir sēdies 1982. gadā dzimis vīrietis, kura uzvedība liecināja, ka viņš, iespējams, ir alkohola reibumā. Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, vīrietim tika fiksētas 2,71 promile. Atrodoties dienesta transportlīdzeklī automašīnas “Audi A6” vadītājs, lai izvairītos no atbildības, apzināti piedāvāja katrai amatpersonai 200 eiro lielu kukuli. Neskatoties uz vairākkārtējiem likumsargu aizrādījumiem un brīdinājumiem par kriminālatbildību, vīrietis turpināja piedāvāt kukuli, lai amatpersonas nefiksētu noziedzīgo nodarījumu. Likumsargi vīrieti aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā.
Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 262. panta 1.1 daļas, proti, par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1,5 promiles, vai par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.
Tāpat pēc Krimināllikuma 323. panta pirmās daļas, proti, par kukuļa, tas ir, materiālu vērtību, mantiska vai citāda rakstura labumu, došanu vai piedāvāšanu vai par kukuļa apsolīšanu pēc tā pieprasīšanas personiski vai ar starpnieku valsts amatpersonai, lai tā, izmantojot savu dienesta stāvokli, izdarītu vai neizdarītu kādu darbību, neatkarīgi no tā, vai nodotais, piedāvātais vai apsolītais kukulis domāts šai valsts amatpersonai vai jebkurai citai personai. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka kukuļdošana ir krimināli sodāma rīcība, un aicina transportlīdzekļu vadītājus pat neapsvērt šādas darbības. Tāpat aicina ikvienu satiksmes dalībnieku būt atbildīgam un pasargāt sevi un citus no neapdomīgas rīcības sekām. Nebrauc un neļauj braukt citiem reibumā!
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.