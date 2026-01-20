“Domāju, ka kaitīgi būtu pīpēt aiz koka.” Vecākus sasmīdina bērnudārza audzinātājs ieraksts “e-klasē” par bērna ieradumiem 0
Ikdienas piezīmes no bērnudārza nereti vecākiem sagādā ne tikai informāciju par to, kādas aktivitātes bērns veicis bērnudārzā, bet arī spēj radīt smieklu devu. Sociālajā tīklā “Threads” kāda mamma dalījusies ar bērnudārza audzinātājas rakstītām piezīmēm par viņas meitu.
Mamma raksta: “Vai Jūsu bērnudārzniekam arī ir tik interesantas piezīmes? Meita teica, ka dārziņā visi ēd sniegu, bet ne visi slēpjas aiz kokiem.”
Klāt viņa pievienojusi attēlu, kurā redzami uzvedības ieraksti, kurus rakstījusi bērnudārza audzinātāja. Lūk, kādi tie ir: “Kaitīgs ieradums: ēd sniegu. Pieklājīgs: prot pateikt otram komplimentu. Neievēro iekšējās kārtības noteikumus: slēpjas aiz koka.”
Ieraksts ātri piesaistījis citu vecāku uzmanību, un komentāros daudzi atzinuši, ka mēdz “e-klasē” saņemt piezīmes par bērna uzvedību bērnudārzā. Taču citi vecāki norāda, ka uzskata, ka pirmsskolas izglītības iestādē nebūtu jāraksta šādas piezīmes. Lūk, ko domā citi komentētāji:
“Atcerējos, kad gāju bērnudārzā, audzinātāja sūdzējās mammai, ka dresēju skudras uzbrukt citai meitenei. Tad protams, nebija e-klases. Bet šo saglabājiet, bērnam būs foršas atmiņas.”
“Nonsenss. Brīnos, ka pedagogi šim atrod laiku savā aizņemtajā ikdienā.”
“Ak mans Dievs, es domāju, ka kaitīgs ieradums būtu pīpēt aiz koka.”
“Bērns dabaszinātņu mācību jomā bērnudārzā ar vienu no piecām maņām pēta sniegu padziļināti. Vispār pat uzteicami.”
“Lai arī mans ilgākais e-klases lietošanas laiks, kā mammai, jau ir 12 gadi, joprojām nevaru pieņemt skolotāju vēlmi par katru darbību rakstīt piezīmi. Tām zūd jēga! Manuprāt, bērnudārzniekiem vispār nebūtu jābūt pieejamai šai opcijai e-klasē.”
“Skolotāja pārcentusies un ļoti burtiski uztvērusi uzdevumu aizpildīt visas ailītes e-klasē.”
“Šis ir iemesls, kāpēc es uzskatu, ka e-klase pirmsskolā ir lieka padarīšana (info par attīstību/pārrunājamām situācijām var nodot citādi), jo, acīmredzot, vienkārši nav, ko rakstīt. Tērēt laiku šādu muļķību ierakstiem ir noziedzīgi.”
“Bieži vien vadība nosaka, ka ir jābūt arī piezīmēm e-klasē, gan pozitīvajām, gan negatīvajām. Vienīgi to saturs varētu būt jēgpilnāks.”
“Neizteikšos! Izskatās, ka skolotājai nav ko darīt. Sniega ēšana nav nekāds kaitīgs ieradums.”