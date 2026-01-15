FOTO: Valsts policija
“Tur var ielikt bērnu!” Valsts policijas komentārs zem kāda soctīklu ieraksta liek iespurgties 0

LA.LV
6:38, 15. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Sociālajos tīklos nereti iedzīvotāji dalās ar visu ko, tostarp arī tad, ja tie veic remontu. Tieši ar šādu ierakstu dalījusies kādas sieviete, kura kā noprotams, šobrīd veic remontu mājā un ik pa brīdim sociālajā tīklā “Threads” dalās ar to, kā viņai veicas un kādus remontdarbus ir paveikusi.

Pēdējā ierakstā viņa dalās ar īpašu projektu – telpu zem kāpnēm. “Tātad, visas sienas zem trepēm salīmētas ar tapetēm. Varbūt neizskatās, bet augstākā daļā augstums ir ap 1,40 m, kas nozīmē, ka es bez problēmām varēju ielīst iekšā un visu salīmēt līdz pat šaurākajai daļai, raksta sieviete, kura arī ierakstam ir pievienojusi bildi ar to, kā izremontējusi “nišu” zem trepēm.

Komentāru sadaļā vairāki cilvēki sāka dalīties ar to, kā šo telpu varētu praktiski izmantot, piedāvājot savas versijas, piemēram, ierīkojot tur guļvietu mājdzīvniekam. Taču īpašu uzmanību piesaistīja Valsts policijas komentārs zem sievietes ieraksta.

Policijas pārstāvji norāda, ka viņiem ir labāka ideja, kā šo telpu varētu praktiski izmantot. Izmantojot mākslīgā intelekta palīdzību, viņi uzģenerējuši attēlu ar īslaicīgās aizturēšanas kameru tieši zem trepēm. Šāds policijas komentārs sasmīdinājis arī citus ieraksta komentētājus: “Ļoti pārdomāti, Valsts policija kā vienmēr līmenī!”

Kāds cits lietotājs vaicā: “Tas nepaklausīgiem bērniem?”

Vēl kāda sieviete norāda: “Es kādreiz ļoti gribētu uzsaukt kafiju un paspiest roku tam/tiem, kas pārvalda Valsts policijas sociālos tīklus.”

