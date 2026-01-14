Ilustratīvs attēls.
“Atveru e-klasi, ieraugu neizlasītu ziņu,” kādas skolas skolotāju pamatīgi pārsteidz ziņa, ko tas saņēmis no skolēna vecākiem 0

18:48, 14. janvāris 2026
Mēs katrs zinām to sajūtu, kad, ierodoties darbā, vēlme strādāt ir kaut kur pazudusi – nepilnvērtīgs miegs, sāp galva, vai kādas citas lietas šo vēlmi nomāc. Tieši ar šādu noskaņojumu savu darba dienu sācis kāds skolotājs, kurš vēlāk par piedzīvoto dalījās sociālajā tīklā “Threads”.

Viņš neslēpj, ka tajā rītā strādāt neesot bijis ne mazākās vēlēšanās. Tomēr ikdienas rutīna darījusi savu, un, kā ierasts, atvēris “e-klasi”, lai pārskatītu ienākošās ziņas. Tur skolotājs pamanījis neizlasītu vēstuli, kas, kā vēlāk izrādījās, pilnībā mainījusi viņa noskaņojumu.

Vēstule bijusi no kāda skolēna mammas. Tajā pausti pateicības vārdi un cilvēcīgs novērtējums par skolotāja darbu. Skolotājs atzīst, ka tieši šie vārdi motivējuši viņu strādāt.

“Labdien, esmu 5. klases skolnieka mamma. Gribu Jums pateikties par burvīgajām mācību stundām. Puika sajūsmā atstāsta mācīto. Viņš gandrīz nekad nestāsta par skolu, bet Jūs spējat viņu tik ļoti ieinteresēt pētniecībā, ka viņš par runāto vēl ilgi domā un diskutē. Liels paldies Jums par godprātīgo darbu! Audzinot trīs bērnus, reti dzirdu sajūsmas vārdus par skolu. Man ir liels prieks par to, ka ir tik burvīgs skolotājs! Lai Jums spēks un izturība šajā sarežģītajā profesijā,” raksta kāda skolēna mamma.

Pēc vēstules izlasīšanas diena ieguvusi pavisam citu ritējumu. Lai gan, iespējams, fiziskais nogurums nekur nebija pazudis, emocionāli parādījies spēks un motivācija.

