Naftas cena augstākā kopš 2022.gada, finanšu tirgos jūtama arvien lielāka spriedze 0
Naftas cenas pasaulē pārsniegušas 100 dolārus par barelu pirmo reizi kopš 2022. gada, jo konflikts starp ASV, Izraēlu un Irānu turpina radīt satricinājumus globālajos tirgos, bet lielākās ekonomikas cenšas risināt saasināto enerģijas piegāžu krīzi, vēsta “The Guardian”.
Pēc eskalācijas Tuvajos Austrumos nedēļas nogalē pieauga bažas par ilgstošu naftas piegāžu trūkumu. Tas izraisīja naftas cenu kāpumu līdz augstākajam līmenim pēdējo četru gadu laikā un izraisīja strauju akciju tirgu kritumu.
Uzbrukumos tika skarti vismaz pieci enerģētikas objekti Teherānā un tās apkārtnē, un Irānas galvaspilsētā tika ziņots par “apokaliptiskām” ainām. Arī Kuveitas valsts naftas kompānija paziņoja par piesardzības nolūkā samazinātu ieguvi pēc Irānas atbildes uzbrukumiem.
Tikmēr Hormuza šaurums – viens no svarīgākajiem pasaules tirdzniecības ceļiem, pa kuru parasti tiek transportēta aptuveni piektā daļa pasaules naftas un ar tankkuģiem pārvadātās gāzes – faktiski ir slēgts jau nedēļu.
Starptautiskais naftas etalons Brent nedēļas sākumā Āzijas un Klusā okeāna reģiona tirgos pieauga līdz pat 119,50 dolāriem par barelu, kas ir pieaugums par 29%. Tā ir pirmā reize kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad cena pārsniedz psiholoģiski nozīmīgo 100 dolāru robežu.
Tomēr cenu kāpums vēlāk nedaudz samazinājās pēc tam, kad laikraksts Financial Times ziņoja, ka G7 valstu finanšu ministri apsver iespēju kopīgi atbrīvot naftas rezerves, lai stabilizētu cenu pieaugumu.
Vēlāk dienas laikā Brent naftas cena bija pieaugusi par 16,9% līdz 108,32 dolāriem par barelu, bet ASV etalons West Texas Intermediate (WTI) pieauga par 15,9% līdz 105,35 dolāriem par barelu.
Savukārt Irānas režīms brīdināja, ka ASV un Izraēlas uzbrukumi var izraisīt vēl lielāku cenu kāpumu. Pēc triecieniem enerģētikas objektiem Irānas Revolucionārās gvardes pārstāvis paziņoja: “Ja jūs varat izturēt naftas cenu virs 200 dolāriem par barelu, turpiniet šo spēli.”
Finanšu tirgos pieauga nestabilitāte. Japānas akciju indekss Nikkei 225 Tokijā pirmdien kritās par 5%, bet Dienvidkorejas Kospi indekss saruka par 6,6%. Austrālijas ASX 200 dienas beigās bija samazinājies par 2,9%.
Papildu spriedzi tirgos radīja arī ziņa, ka Bahreinas valsts naftas kompānija paziņojusi par force majeure – juridisku procedūru, kas ļauj nepildīt līgumsaistības ārkārtas apstākļu dēļ. Šāds lēmums pieņemts pēc Irānas uzbrukuma, kurā tika aizdedzināta uzņēmuma naftas pārstrādes rūpnīca.
Arī ASV akciju tirgus nākotnes darījumu dati liecināja par iespējamu kritumu – Dow Jones un S&P 500 nākotnes līgumi pirms tirdzniecības sākuma bija samazinājušies par 1,5%.
ASV administrācija pēdējās dienās mēģinājusi nomierināt investorus, apgalvojot, ka traucējumi naftas un gāzes nozarē nebūs ilgstoši. ASV enerģētikas ministrs Kriss Raits telekanālam CNN sacīja, ka sliktākajā gadījumā problēma varētu ilgt “dažas nedēļas, nevis mēnešus”.
Tomēr šie paziņojumi tirgos nav radījuši lielu pārliecību. Kopumā naftas cena kopš gada sākuma ir pieaugusi par divām trešdaļām, no nedaudz vairāk nekā 60 dolāriem par barelu.
Bažas par globālu naftas deficītu vēl vairāk pastiprināja Kataras enerģētikas ministra brīdinājums, ka, ja karš turpināsies, Persijas līča valstīm dažu nedēļu laikā var nākties apturēt naftas ieguvi, un cena var pieaugt līdz 150 dolāriem par barelu.
Simtiem tankkuģu, kas mēģināja šķērsot šo šaurumu, ir apstājušies pēc tam, kad Irānas Revolucionārā gvarde draudēja aizdedzināt jebkuru kuģi, kas izmantos šo maršrutu, pa kuru tiek transportēta piektā daļa pasaules naftas un sašķidrinātās dabasgāzes.
ASV administrācija apsver dažādus pretpasākumus, piemēram, Saūda Arābijas naftas pārvadāšanu pa Sarkano jūru, ārkārtas naftas rezervju izmantošanu vai valsts garantētas apdrošināšanas nodrošināšanu kuģniecības kompānijām. Tomēr eksperti uzskata, ka ar to nepietiks, lai kompensētu 20 miljonu barelu naftas dienā iztrūkumu.
Āzijā, kas īpaši atkarīga no enerģijas importa no Tuvajiem Austrumiem, valstis steidz meklēt risinājumus piegāžu krīzei.
Dienvidkoreja pirmo reizi gandrīz 30 gadu laikā ieviesusi degvielas cenu griestus. Valsts prezidents Li Dže Mjons norādīja, ka pašreizējā krīze ir “nopietns slogs ekonomikai”, kas lielā mērā balstās uz globālo tirdzniecību un enerģijas importu no Tuvajiem Austrumiem.
Viņš arī paziņoja, ka Dienvidkoreja meklēs alternatīvus enerģijas avotus, kas nebūtu atkarīgi no piegādēm caur Hormuza šaurumu, un nepieciešamības gadījumā paplašinās 100 triljonu vonu (aptuveni 66,9 miljardu dolāru) tirgus stabilizācijas programmu.
Tikmēr Bangladeša paziņojusi par visu universitāšu slēgšanu no pirmdienas, priekšlaicīgi sākot Eid al-Fitr brīvdienas, lai ārkārtas kārtā taupītu elektrību un degvielu.