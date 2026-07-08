Cilvēki tērpušies tradicionālajā musulmaņu apģērbā pastaigājas Kronvalda parkā.
Cilvēki tērpušies tradicionālajā musulmaņu apģērbā pastaigājas Kronvalda parkā.
Foto: Edijs Pālens/LETA

VIDEO. Drošība vai tradīcijas? Seju aizsedzošs apģērbs Rīgā atkal aktualizē aizlieguma jautājumu 0

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LA.LV
11:03, 8. jūlijs 2026
Ziņas Latvijā

Kas ir svarīgāks – cieņa pret reliģiskajām un kultūras tradīcijām vai sabiedrības drošība? Šāds jautājums izraisījis plašas diskusijas sociālajos medijos pēc tam, kad Rīgā tika pamanīta sieviete seju gandrīz pilnībā aizsedzošā musulmaņu tradicionālajā tērpā. Vairākās Eiropas valstīs šāda apģērba valkāšana publiskās vietās ir aizliegta, bet kā ir Latvijā? To skaidroja 360 Ziņas.

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Jautājums par seju pilnībā aizsedzošu apģērbu publiskās vietās Latvijā nav jauns. Jau 2017. gadā valdība atbalstīja likumprojektu, kas paredzēja šādu aizliegumu, un nodeva to izskatīšanai Saeimā. Tomēr pēc tam atbildīgā komisija lūdza Tieslietu ministrijai sniegt papildu skaidrojumus par regulējuma nepieciešamību, un likumprojekta virzība apstājās. Parlamenta darba kārtībā tas vairs neatgriezās.

Diskusiju no jauna aktualizējusi Rīgas domes deputāte Liāna Langa (Nacionālā apvienība), kura platformā “X” publicēja fotogrāfiju ar Rīgā manītu sievieti seju aizsedzošā musulmaņu tradicionālajā tērpā un aicināja valdību pieņemt attiecīgu aizliegumu.

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“Šī kārtība, kas liegtu aizsegt sejas Rīgas un Latvijas publiskajā telpā, ir drošības jautājums. Manuprāt, nav pieņemami burkas un hidžabi mūsu Rietumu kultūras telpā, bet nav arī pieņemami, ka “Bolt” kurjeri aizsedz savas sejas, jo tas neļauj video novērošanai viņus atpazīt, un tādā veidā cilvēki slēpj to, ka viņi šeit atrodas nelegāli,” uzskata Liāna Langa.

Atbildīgie ministri nenoliedz, ka pie šī jautājuma nākotnē varētu atgriezties, tomēr uzsver, ka pašlaik valdībai ir citas prioritātes.

Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (Nacionālā apvienība) atzina, ka bijis pārliecināts – attiecīgais regulējums jau ir pieņemts.

“Godīgi sakot, man bija pārliecība, ka tas likumprojekts tika pieņemts, jo es atceros tās visas diskusijas, kur tika pieņemti tie izņēmumi attiecībā uz sporta nodarbībām, attiecībā uz ļoti aukstiem laikapstākļiem. Ja tiešām tas ir iesprūdis un nav pieņemts līdz galam, tad, protams, to būtu labi izdarīt,” sacīja ministrs.

Savukārt tieslietu ministrs Edvards Smiltēns (Apvienotais saraksts) norādīja, ka šobrīd šis jautājums nav ministrijas galvenā prioritāte.

Tikmēr vairākās Eiropas Savienības valstīs, tostarp Francijā un Beļģijā, jau vairākus gadus ir spēkā pilnīgs vai daļējs aizliegums publiskās vietās valkāt seju pilnībā aizsedzošu apģērbu. Vai Latvija sekos šim piemēram, pagaidām nav zināms, taču diskusija par iespējamu regulējuma atjaunošanu politiskajā dienaskārtībā ir atsākusies.

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