“Drīz Rīga izskatīsies kā Islamabada vai Mumbaja!” Latvieši nikni par skatu Rīgas lidostā 0
“Nacionālo apvienību” (NA) pārstāvošais Rīgas mēra vietnieks Edvards Ratnieks pirms mēneša preses konferencē paziņoja, ka aicina nelegālos imigrantus mēneša laikā pamest Rīgu un Latviju. Migrācija bija viens no jautājumiem, kurus NA izcēla savā pēdējā pašvaldību vēlēšanu kampaņā. Šobrīd viņa mērķis nav mainījies un viņš šo problēmu aktualizē arī sociālajos tīklos, aktīvi par to atgādinot.
Hei, kad tās skrūves beidzot tiks pievilktas, @Brivibas36, @IZM_gov_lv, @IeM_gov_lv? https://t.co/3Xor1zGU2X
— Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) September 20, 2025
Agris komentāros raksta: “Nav zvanīts, ka tie ir studenti. Varbūt darbaspēks, kura ievešanu, starpcitu, atbalstīja NA ekonomikas ministre un NA tagadējā vadītāja. Pirms bļaut, vajag paskatīties spogulī.”
Juris raksta: “Tiešām nevienam nav drosmes izsludināt pārtraukumu visa veida vīzu izsniegšanā 3.pasaulei? Kamēr iestādes apzinās visus jau iebraukušos, noskaidros legalitāti, nepieciešamību te uzturēties. Gribat noslīcināt Latviju? Cik ļoti jāienīst sava valsts, ja šis tiek pieļauts?”
Vēl kāds neapmierināts: “Drīz Rīga izskatīsies kā Islamabada vai Mumbaja.”
Anna norāda: “Interesanti, kas valdībai padomā, jo šobrīd komunikācija ar pilsoņiem reti sliktā līmenī par jebkuru jautājumu, un šis komplektā ar atvērtajām robežām uz A izskatās pēc kareivju uzņemšanas un valsts iekšējās drošības sistemātiskas iznīcināšanas.”
Viss kārtībā, tā ir LV izlase kriketā😀https://t.co/lf0d15VGag
— Elvs (@elvselvs) September 20, 2025
Tad, kad pie mums jau izskatīsies kā vienā no miskastēm – Londonā, Parīzē, Dublinā, Stokholmā vai kur nu tur vēl, kur pilns ar "inženieriem".
— Janis Vaskevics (@JanisVaskevics) September 20, 2025
@Astridamains vai, lūdzu, vari palīdzēt ar datiem, cik ārvalstu pilsoņiem ir ienākumi salīdzinot ar latviešiem. Histogrammu pa 500 eur vai tabeli? Daudz runā par ārstiem, inženieriem, būvniekiem, bet kaut kā man neiet kopā tas ar datiem. Jau iepriekš, paldies.
— KKuznecovs (@KrisKuznecovs) September 20, 2025
Klau, jums tur jekaba11 ir vesels bars ar dīkdieņiem!
Lielais vairums no tiem, kad atgādina par demogrāfijas, drošības un migrācijas jautajumu nerisināšanu, neaktualizēšanu, izpaužas bloķējot
— Nepareizais MS (@MS636TQM) September 20, 2025
Par pievilkšanu nav runas. Šobrīd vēl var pacīnīties par lēnāku griešanos vaļā, jo tas, kas šobrīd notiek ir kaut kas nenormāls. Izbrauc cauri Maskačkai ap 18tiem vakarā, kad cilvēki atgriežas no darba, pavēro, kas kāpj laukā no sabiedriskā transporta.
— Eksperte (@Ramona04794985) September 20, 2025
Teiksim tā, neesmu rasists, bet, vai skolā, kurā ir kaut 10% knapi angliski runājošo ir gana laba izglītības programma? Respektīvi, vai es tādā sūtītu savus bērnus?
Domāju ka nē
Kāds monitorē šo? Sen nav dzirdēts/redzēti reidi Rīgas ielās
— Gatis Galviņš (@GalvGatis) September 20, 2025
Bērnu pasaules Rimi jau tagad ir palikuši tikai divi balti cilvēki. Apsargs un pārdevēja.
— HD (@Hellraider5) September 20, 2025