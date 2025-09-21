Foto: X/Ernests Dreimanis

“Drīz Rīga izskatīsies kā Islamabada vai Mumbaja!” Latvieši nikni par skatu Rīgas lidostā 0

LA.LV
11:42, 21. septembris 2025
Viedokļi

“Nacionālo apvienību” (NA) pārstāvošais Rīgas mēra vietnieks Edvards Ratnieks pirms mēneša preses konferencē paziņoja, ka aicina nelegālos imigrantus mēneša laikā pamest Rīgu un Latviju. Migrācija bija viens no jautājumiem, kurus NA izcēla savā pēdējā pašvaldību vēlēšanu kampaņā. Šobrīd viņa mērķis nav mainījies un viņš šo problēmu aktualizē arī sociālajos tīklos, aktīvi par to atgādinot.

Agris komentāros raksta: “Nav zvanīts, ka tie ir studenti. Varbūt darbaspēks, kura ievešanu, starpcitu, atbalstīja NA ekonomikas ministre un NA tagadējā vadītāja. Pirms bļaut, vajag paskatīties spogulī.”

Juris raksta: “Tiešām nevienam nav drosmes izsludināt pārtraukumu visa veida vīzu izsniegšanā 3.pasaulei? Kamēr iestādes apzinās visus jau iebraukušos, noskaidros legalitāti, nepieciešamību te uzturēties. Gribat noslīcināt Latviju? Cik ļoti jāienīst sava valsts, ja šis tiek pieļauts?”

Vēl kāds neapmierināts: “Drīz Rīga izskatīsies kā Islamabada vai Mumbaja.”

Anna norāda: “Interesanti, kas valdībai padomā, jo šobrīd komunikācija ar pilsoņiem reti sliktā līmenī par jebkuru jautājumu, un šis komplektā ar atvērtajām robežām uz A izskatās pēc kareivju uzņemšanas un valsts iekšējās drošības sistemātiskas iznīcināšanas.”

Tēmas
