Šoreiz VEF podkāstā saruna ar Einaru Fogeli – bijušo Sporta pārvaldes priekšnieku, Olimpiskās komitejas viceprezidentu un ğenerālsekretāru un pašreizējo Staptautiskās Kamaniņu federācijas prezidentu. Atcerējāmies un izgājām cauri gandrīz visam no šodienas sporta aktualitātēm, tai skaitā Krievijas sportistu tēmas, līdz LOK atjaunotājam Vilnim Baltiņam, no Lillehammeres un Sidnejas Olimpiādēm līdz sajūtai, ka nu vairs nav tā. Skārām arī to, ko darīt ar Siguldas trasi, Murjāņiem un kādu vajadzētu Nacionālo futbola stadionu.

