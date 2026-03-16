VIDEO. Pēc neskaitāmiem mēģinājumiem Ķīnā izglābts suns, kurš trīs gadus nodzīvoja akā
Ķīnā pēc ilgiem pūliņiem izglābts klaiņojošs suns, kurš vairākus gadus bija iesprostots pamestā akā.
Kā vēsta vietējie mediji, baltais suns akā bija iekritis 2023. gadā. Vietējie iedzīvotāji vairākas reizes mēģināja dzīvnieku izglābt, taču tas izrādījās ļoti sarežģīti – aka ir aptuveni 40–50 metrus dziļa, ar šauru atveri, slideniem cauruļu posmiem un sarežģītu eju apakšā.
Glābēji mēģināja suni izcelt gandrīz 40 reizes, tomēr neveiksmes viņus neatturēja. Tikmēr apkārtnes iedzīvotāji regulāri dzīvnieku baroja, ļaujot tam izdzīvot trīs gadus.
Beidzot glābējiem izdevās suni ievilināt īpašā slazdā, kas ļāva dzīvnieku droši izcelt virspusē. Pēc glābšanas tas nogādāts veterinārajā klīnikā, kur konstatēts, ka ilgā dzīve tumšajā un skarbajā vidē būtiski pasliktinājusi suņa redzi. Dzīvnieks šobrīd atrodas novērošanā un saņem ārstēšanu.