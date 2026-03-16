VIDEO. Pēc neskaitāmiem mēģinājumiem Ķīnā izglābts suns, kurš trīs gadus nodzīvoja akā

23:12, 16. marts 2026
Ķīnā pēc ilgiem pūliņiem izglābts klaiņojošs suns, kurš vairākus gadus bija iesprostots pamestā akā.

Veiksme ir tuvāk nekā šķiet: 4 zodiaka zīmes, kurām šī nedēļa būs īpaša
“Es, protams, neesmu Vanga, bet…” Latvieši dalās savās nojausmās par nākamo upuri pēc “Sky”
Tev vajadzētu bēgt no vīriešiem, kas dzimuši šajā datumā: ar viņiem nebūs laimes, tikai vilšanās
Kā vēsta vietējie mediji, baltais suns akā bija iekritis 2023. gadā. Vietējie iedzīvotāji vairākas reizes mēģināja dzīvnieku izglābt, taču tas izrādījās ļoti sarežģīti – aka ir aptuveni 40–50 metrus dziļa, ar šauru atveri, slideniem cauruļu posmiem un sarežģītu eju apakšā.

Glābēji mēģināja suni izcelt gandrīz 40 reizes, tomēr neveiksmes viņus neatturēja. Tikmēr apkārtnes iedzīvotāji regulāri dzīvnieku baroja, ļaujot tam izdzīvot trīs gadus.

Šoigu atzīst fiasko: Putina “demilitarizācija” izgāzusies – pat Urālos vairs nav droši
Ukraiņi ar vērienu uzbrūk un iznīcina svarīgu okupantu poligonu, diemžēl ievainots arī bērns
“Man trūkst vārdu… Man kauns! Gribas zemē ielīst!” Normunds Rutulis izstāsta, kas notika avārijas naktī

Beidzot glābējiem izdevās suni ievilināt īpašā slazdā, kas ļāva dzīvnieku droši izcelt virspusē. Pēc glābšanas tas nogādāts veterinārajā klīnikā, kur konstatēts, ka ilgā dzīve tumšajā un skarbajā vidē būtiski pasliktinājusi suņa redzi. Dzīvnieks šobrīd atrodas novērošanā un saņem ārstēšanu.

SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Viļņas iedzīvotāji netic savām acīm – pa upi peld koka namiņš
VIDEO. Latgalē uz meža ceļa sastapts lapsu pāris ar pilnīgi pretējiem raksturiem
VIDEO. Zviedrijas ūdeņos satriecas divi pasažieru prāmji
