Eiropa pastiprina kontroli pār “WhatsApp”: kas mainīsies un ko tas nozīmē lietotājiem? 0
Eiropas Savienība (ES) uz platformas “WhatsApp” kanāliem attiecinās stingrākus satura noteikumus, pirmdien paziņoja Eiropas Komisija (EK).
ASV uzņēmumam “Meta” piederošais “WhatsApp” pievienots ļoti lielu tiešsaistes platformu sarakstam, jo tā kanālu funkcijas ikmēneša aktīvo lietotāju skaits ES pārsniedzis 45 miljonus. Šajā sarakstā ir vairāk nekā 25 platformas, to vidū “Facebook”, “Instagram”, “X”, “YouTube’, “TikTok”, “Wikipedia”, “Amazon”, “Ali Express”, “App Store” un “Google Play”.
Saskaņā ar ES Digitālo pakalpojumu aktu “Whats App” kanālu funkcijai no maija beigām tiks noteikti “pienākumi, kas ietver pienācīgu jebkādu sistēmisku risku, piemēram, cilvēka pamattiesību un vārda brīvības pārkāpumu, vēlēšanu manipulāciju, nelikumīga satura izplatīšanas un privātuma problēmu, novērtēšanu un mazināšanu”, teikts EK paziņojumā.
Stingrāki satura noteikumi netiks attiecināti uz “WhatsApp” privātās ziņapmaiņas un zvanu funkcijām.