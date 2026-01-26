Sabiedrība atkritumus saražo neiedomājami daudz. Piemēram, aprēķini liecina, ka 2022. gadā viens iedzīvotājs radīja 465 kilogramus atkritumu. Viens no efektīvākajiem veidiem, kā ar tiem tikt galā – atkritumu šķirošana un pārstrāde. Tomēr priekšstatu par atkritumu šķirošanu mūsu lasītājai sabojājis pieredzētais kādā no Rīgas lielveikaliem.
Pirms kāda laika saņēmu ziņu no LA.LV lasītājas Kates. Viņa lūdza sazvanīties, esot jāpastāsta, kas interesants. Telefonsarunas laikā viņa man atklāja, ka redzējusi, kā “Akropole Rīga” darbiniece visus sašķirotos atkritumus sabēra vienā maisā. “Kāda jēga man kaut ko šķirot un kāpēc tad vispār ir tie šķirojamie konteineri, ja darbinieki šādi rīkojas? Jūtos apmuļķota, jo ikdienā cītīgi piekopju atkritumu šķirošanu,” teic Kate.
Kates novērojums nav tāds vienīgais. Arī es personīgi iepriekš esmu saņēmusi līdzīgu informāciju, kur pilsētas iedzīvotājiem paredzēto visu šķirojamo konteineru sastāvu savākusi viena atkritumu mašīna. Tikai saprotams, ka sabiedrībai var rasties neizpratne par šādu darbību, tāpēc sazinājos ar SIA “Eco Baltia vide”, lai noskaidrotu, kā tiek savākti šķirotie atkritumi un kā šādi pārpratumi var izveidoties.
Šādiem novērojumiem var būt dažādi iemesli
Uzņēmuma valdes loceklis Andris Ziemelis pauž, ka var būt vairākas iespējas kad atkritumu apsaimniekotājs šķirotos atkritumus savāc kopā ar citiem atkritumu veidiem. Lūk, uzskaitījums:
“Iepakojums tiek vākts kopā. Jauktais iepakojums jeb papīra, kartona, plastmasas un metāla iepakojums daudzās vietās Latvijā jau to rašanās vietā tiek vākts kopā – uzreiz vienā konteinerā. Tas atvieglo šķirošanas procesu un līdz ar to iedzīvotājiem nav jālauza galva, pie kura materiāla konkrētais iepakojums jāliek. Viss jauktais jeb iepakojums pēc tam tiek pāršķirots šķirošanas rūpnīcā, atdalot atkritumus vairākās materiālu frakcijās. Piemēram, “Eco Baltia vide” Resursu pārvaldības centrā plastmasas iepakojums vien tiek sadalīts vismaz 8 dažādās frakcijās (dažāda veida plēves, plastmasas trauciņi, kanniņas, maisiņi, PET pudeles u.tml.). Tāpat tiek atdalīts papīra, kartona, metāla iepakojums, vienreizlietojamās dzērienu pakas. Tāpēc var būt, ka papīra, plastmasas un metāla iepakojums tiek vākts kopā jau to šķirošanas vietās un arī savākts vienā šķirošanas auto.
Auto ar nodalījumiem. Tāpat, savācot kopā dažāda materiāla atkritumus, pastāv iespēja, ka tiek izmatots auto ar vairākiem iekšējiem materiālu nodalījumiem, kuros atkritumi tiek savākti atsevišķi. Piemēram, šāds auto ļauj vienā reizē savākt šķirotu stikla taru vai nešķirotus sadzīves atkritumus ar citiem atkritumu veidiem. Šāda tipa transporta izmantošana ļauj efektivizēt atkritumu savākšanu, samazinot vairākkārtēju pārvietošanos pa vienu maršrutu. Tātad tiek samazināts CO2 izmešu daudzums pilsētvidē.
Neatbilstošs saturs. Vēl viens iemesls, kāpēc šķirotie atkritumu var tikt savākti kopā ar nešķirotajiem sadzīves atkritumiem – ja šķiroto atkritumu konteinerā ir neatbilstošs saturs un līdz ar to atkritumi vairs nav derīgi pārstrādei. Tādā gadījumā atkritumu apsaimniekotāja darbinieks lemj par šķiroto atkritumu savākšanu kopā ar sadzīves atkritumiem. Šādā gadījumā tiek veikta foto fiksācija ar neatbilstoši sašķiroto atkritumu konteinera saturu, par ko klients tiek informēts individuāli. ”
Ziemelis skaidro, ka dalīta atkritumu vākšana to rašanās vietā ir labākais risinājums efektīvā atkritumu apsaimniekošanā. Vienlaikus atkritumu šķirošana var palīdzēt samazināt izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu. Ja lielveikala darbiniece kopā salika papīru, plastmasu un cita veida vieglos iepakojumus, tad viņas rīcība ir korekta. Savukārt pārējo veidu atkritumus efektīvāk ir sadalīt. Tas nepieciešams, jo:
“Lai nebojātu pārstrādei derīgos atkritumus. Lai arī ievērojams atkritumu apjoms tiek pāršķirots šķirošanas rūpnīcās, efektīvāk ir šķirot jau atkritumu radīšanas vietā, atdalos galvenos atkritumu veidus. Kā rāda pieredze, vismaz 30-50 % atkritumu ir bioloģiskie atkritumi, kas, sajaukti kopā ar pārējiem atkritumiem, bojā šķirotos atkritumus (padara tos mitrus, netīrus un pārstrādei nederīgus). Ēdienu pārpalikumi, dārzeņu mizas, netīri vienreizlietojamie trauki ir mitri, nereti taukaini, tāpēc, atrodoties vienā konteinerā, tie bojā pārstrādei derīgo iepakojumu.
Tāpat svarīgi ir atdalīt stikla taru, jo stikla lauskas, lielākā apjomā nonākot uz šķirošanas līnijas, var bojāt tehniku vai savainot darbiniekus. Tāpēc stikla taras un bioloģisko atkritumu dalīta vākšana ir sevišķi svarīga.
Videi kaitīgo preču un bīstamo atkritumu atdalīšana. Tāpat būtiski no sadzīves atkritumu plūsmas atdalīt baterijas un elektriskās iekārtas, kas satur videi un cilvēkam kaitīgas vielas un to nonākšana vidē nav pieļaujama. Tāpat liela izmēra un cita veida nestandarta atkritumi (riepas, būvniecības atkritumi, nederīgi medikamenti, tekstilizstrādājumi) vācami atsevišķi.”
