Smadzenes reaģē kā uz narkotikām: 6 ēdieni, kas izraisa atkarību 0
Lai arī pārtika ir nepieciešama dzīvībai un enerģijai, noteikti produkti spēj aktivizēt smadzenēs baudas centrus tik spēcīgi, ka rodas līdzīga atkarība kā no nikotīna vai alkohola. Šie ēdieni bieži satur ideālu cukura, tauku un sāls kombināciju, kas izraisa strauju dopamīna izdalīšanos – laimes hormona, kas liek vēlēties vēl un vēl.
Kokteilis
Tevi sargā neredzams vairogs: šajos datumos dzimušie atrodas Visuma īpašā aizsardzībā
“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā
Krievija ir iedzīta stūrī: Maskava steigā izved karaspēku no svarīgas bāzes 6
Lūk, seši ēdieni, kuri visbiežāk izraisa atkarību un kurus grūti pārtraukt ēst.