VIDEO. 17 gadus bez snuķa un ar trim kājām: soctīklotājus aizkustina stāsts par ziloņa neticamo dzīvi 0

LA.LV
17:25, 26. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Sociālajos tīklos plašu rezonansi izpelnījies aizkustinošs video no Akageras nacionālā parka Ruandā, ar kuru “Instagram” dalījies safari un dabas aizsardzības eksperts Moses Kisembo. Video redzams jauns zilonis, kura dzīvesstāsts ir gan sāpīgs, gan iedvesmojošs.

Kisembo stāsta, ka, sazinoties ar parka reindžeriem, noskaidrots — šis zilonis ar smagām traumām dzīvo jau 17 gadus. Kad viņš vēl bija pavisam jauns, pie ezera notika nelaime: krokodils uzbruka un norāva daļu no snuķa. Taču ar to liktenis nebija mierā.

Vēlāk zilonis iekļuva malumednieku lamatās, kuru rezultātā zaudēja kāju. Par laimi, dzīvnieku izdevās izglābt, un kopš tā laika viņš spēj dzīvot savvaļā, par spīti ievainojumiem.

Tomēr visspēcīgākais šajā stāstā ir kas cits — mātes klātbūtne. Kā uzsver Kisembo, visu šo laiku ziloņa māte nav pametusi savu “mazulīti” ne uz mirkli. Viņa viņu sargā, vada un palīdz ikdienā, demonstrējot neparastu pacietību un uzticību.

“Šis nav tikai izdzīvošanas stāsts. Tas ir stāsts par spēku, izturību un beznosacījumu mīlestību,” raksta Kisembo.

Viņš piebilst, ka daba mēdz būt nežēlīga, taču reizēm tā atklāj arī savu visskaistāko pusi.

