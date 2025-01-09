TESTS. Ātrais ‘jā’ un ‘nē’ tests: tie, kas var iegūt vismaz 90%, ir absolūti ģeniāli 0
Mūžu dzīvo – mūžu mācies! Noteikti, ka esi dzirdējis kādu tā sakām. Tad nu laiks pārbaudīt, cik daudz sava mūža laikā tīši vai netīši esi iemācījies. Testā tu redzēsi no visa pa drusciņai – no skolas atmiņām līdz tam, ko vakar uzzināji, skatoties “YouTube” vai sarunājoties ar nejaušu garāmgājēju.
Katrā jautājumā ir tikai divi atbilžu varianti – ‘jā’ vai ‘nē’.
Tagad laiks pierādīt, ka esi ģeniāls!
Vai lugu “Sprīdītis” sarakstījusi rakstniece Māra Zālīte?