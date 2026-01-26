Foto. pexels.om/ Gustavo Fring

“Nav brīnums, ka visi bezzobaini staigā.” Zobārsta apmeklējums Latvijā jau sen kļuvis par privilēģiju 0

8:11, 26. janvāris 2026
Iešana pie ārstiem teju vienmēr ir bijis gana delikāts un daudziem arī sāpīgs temats – rindas ir garas, cenas augstas un problēmu netrūkst. Taču brīdī, kad sāk sāpēt zobs, daudzi nonāk teju bezizejas situācijā, jo zobārstniecības pakalpojumu izmaksas nereti sasniedz vairākus simtus vai pat tūkstošus eiro.

Sociālo mediju platformā “Threads” šo tematu no jauna aktualizē kāda sieviete, kura raksta:

“Baigi gribētos iztaisnot apakšējos zobus. Bet man nav lieki 4000 eiro. Īstenībā zobārstniecībā ir tik “crazy” cenas – nav brīnums, ka visi bezzobaini staigā.”
Arī Daniela dalās pavisam nepatīkamā pieredzē: “Jau pie diviem krāpnieciskiem zobārstiem trāpījos augstākās klases klīnikās – cenas kosmoss. Pateica, ka man ir neskaitāmi daudz caurumu. Aizgāju pie zobārsta, pie kura eju gadiem ilgi, un viņš pateica, ka nav neviena cauruma. Tādiem zobārstiem vajadzētu anulēt diplomus par cilvēku krāpniecību.”

Savukārt Nora norāda uz fenomenu, ka jau pirms desmit gadiem latviešus ārzemēs bieži atpazina tieši pēc slikta zobu stāvokļa. Sieviete piebilst, ka šobrīd situācija, viņasprāt, kļuvusi vēl sliktāka.

“Zobārstniecība ir ļoti dārga, vēl trakāk ir ar rindām. Bet tā ir jau gadiem ilgi, un nekas nemainās,” uzsver Dace.

Kas par zobu veselību sakāms citiem komentētājiem?

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par kādu sievieti, kurai gājiens pie zobārsta izvērtās ne tā kā cerēts. Kāda sieviete vārdā Jeļena vēlējās tikt pie pieklājīga smaida, tāpēc uzticēja vairāku zobu salabošanu, tostarp astoņu kroņu ielikšanu, kādai zobārstniecības klīnikai Rīgā, taču pēc salīdzinoši neilga laika trīs no tiem izkrita.

Sieviete vairākkārt centās panākt, lai klīnika savu kļūdu izlabo, taču nesekmīgi – viņa sacīja, ka situāciju viņas mutē var aprakstīt kā pornogrāfiju.

LA.LV Aptauja

Vai zobārstniecības pakalpojumi Latvijā tev šķiet pieejami?

  • Jā, cenas ir augstas, bet saprātīgas
  • Nē, kvalitatīva zobārstniecība daudziem nav pa kabatai
  • Eju tikai tad, kad sāpes vairs nav izturamas
