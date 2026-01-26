Politologs Spolītis par Trampa darbībām: “Mēs darbojamies ar psihiatriskās slimnīcas pacientu” 0
TV24 raidījumā “Globuss” politologs Veiko Spolītis komentēja ASV prezidenta Donalda Trampa rīcību un uzskatus, norādot uz riskantu politisko kontekstu.
“Ja mēs runājam par veco pasaules kārtību, tad ASV konstitūcija nosaka, ka jebkuru starptautisku līgumu, ko ASV prezidents paraksta, ir jāapstiprina divām trešdaļām kongresa deputātu. Līdz ar to bez tā viņam neiztikt,” skaidro Spolītis.
Vienlaikus politologs norāda, ka Trampa rīcībā dažkārt vērojama neprognozējamas darbības: “Patiesībā mēs darbojamies šeit ar psihiatriskās slimnīcas pacientu. Šis Danninga-Krīgera slimība ar ko slimo ASV prezidents, kas netiek plaši diskutēts un izpausts, ir problēma.”
Spolītis arī min, ka Tramps ir iedvesmojies no situācijas Ukrainā, kur kara apstākļos vēlēšanas netiek rīkotas, un prezidenta ambīcijas liecina, ka viņš vēlētos līdzīgu risinājumu.
Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.