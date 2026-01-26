Politologs Spolītis par Trampa darbībām: “Mēs darbojamies ar psihiatriskās slimnīcas pacientu” 0

LA.LV
18:08, 26. janvāris 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Globuss” politologs Veiko Spolītis komentēja ASV prezidenta Donalda Trampa rīcību un uzskatus, norādot uz riskantu politisko kontekstu.

Kokteilis
Tevi sargā neredzams vairogs: šajos datumos dzimušie atrodas Visuma īpašā aizsardzībā
“Baltijas valstis nav vērts žēlot!” Kols vērsies drošības dienestā par Mamikina izteikumiem Krievijas televīzijā
Krievija ir iedzīta stūrī: Maskava steigā izved karaspēku no svarīgas bāzes 6
Lasīt citas ziņas

“Ja mēs runājam par veco pasaules kārtību, tad ASV konstitūcija nosaka, ka jebkuru starptautisku līgumu, ko ASV prezidents paraksta, ir jāapstiprina divām trešdaļām kongresa deputātu. Līdz ar to bez tā viņam neiztikt,” skaidro Spolītis.

Vienlaikus politologs norāda, ka Trampa rīcībā dažkārt vērojama neprognozējamas darbības: “Patiesībā mēs darbojamies šeit ar psihiatriskās slimnīcas pacientu. Šis Danninga-Krīgera slimība ar ko slimo ASV prezidents, kas netiek plaši diskutēts un izpausts, ir problēma.”

CITI ŠOBRĪD LASA
Trauksme nozarē. Neslēgsim nevienu, bet atņemsim naudu – kāda nākotne sagaida reģionālās slimnīcas
Krimināls
Ar kādu bija jāsāk! Par aicinājumiem kaitēt Latvijai Gapoņenko tiek pie ievērojama cietumsoda
Kokteilis
TikTok zvaigznes seju “nopērk” par miljardu; kas tagad ietilps šī puiša darba pienākumos

Spolītis arī min, ka Tramps ir iedvesmojies no situācijas Ukrainā, kur kara apstākļos vēlēšanas netiek rīkotas, un prezidenta ambīcijas liecina, ka viņš vēlētos līdzīgu risinājumu.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Tas beidzot notiek: krievi un ukraiņi sēdīsies pie viena sarunu galda
Labāk nekā “tirdzniecības bazuka”: Eiropai ir “ierocis”, lai uzbruktu Trampa sāpīgajai vietai
Zelenskis paziņo, ka dokumenti par kara izbeigšanu ir gandrīz gatavi un atklāj, kas gaidāms tālāk
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.