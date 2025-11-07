Foto: LETA

7. novembris 2025
Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) aicina autovadītājus iesaistīties jauna saskaņotā paziņojuma risinājuma testēšanā, kas ļaus autovadītājiem fiksēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus ziņapmaiņas lietotnēs “Telegram” un “WhatsApp”, aģentūru LETA informē LTAB pārstāvji.

LTAB jauno risinājumu plāno izstrādāt līdz gada beigām, tādēļ, lai nodrošinātu lietotājiem ērtu un vienkāršu servisu, LTAB aicina autovadītājus pieteikties iespējai testēt jauno risinājumu.

Autovadītāji, kuri lieto viedtelefonus un kuriem ir aktīvs “eParaksts mobile” konts, līdz 15. novembrim var pieteikties lietotņu testēšanai, elektroniski rakstot uz “[email protected]”.

Pēc pieteikuma saņemšanas LTAB sazināsies ar interesentiem un atlasīs 20 autovadītājus, kuri varēs testēt risinājumu pēc instrukciju saņemšanas.

Birojā informē, ka šoruden LTAB īstenoja informatīvo kampaņu “Lai saskaņotais paziņojums tev vienmēr ir līdzi”, lai mudinātu autovadītājus pēc ceļu satiksmes negadījuma vairāk izmantot saskaņotos paziņojumus un skaidrot to pareizu aizpildīšanu.

Viens no iemesliem, kādēļ LTAB plāno ieviest jauno saskaņotā paziņojuma risinājumu, ir centieni palielināt to autovadītāju skaitu, kuri nelielos ceļu satiksmes negadījuma apstākļus fiksē patstāvīgi, uz notikuma vietu neizsaucot Valsts policiju.

Kā iepriekš skaidroja LTAB, statistika liecina, ka aizvien pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits, kas fiksēti ar mobilā saskaņotā paziņojuma palīdzību elektroniski LTAB OCTA lietotnē. Šī gada septembrī mobilie saskaņotie paziņojumi aizpildīti 21,4% no visiem ceļu satiksmes negadījumiem, kas fiksēti ar saskaņotā paziņojuma palīdzību.

2018. gadā LTAB izstrādāja un ieviesa mobilā saskaņotā paziņojuma funkciju lietotnē LTAB OCTA. Funkcija ļauj aizpildīt saskaņoto paziņojumu elektroniski jebkurā viedierīcē, un šāds paziņojums ir līdzvērtīgs dokuments tā drukātajai versijai.

LTAB nodrošina OCTA apdrošināšanas sistēmas darbību valstī. OCTA Latvijā tika ieviesta 1997. gadā, lai nodrošinātu ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu interešu aizsardzību. Sākotnēji LTAB darbojās Finanšu ministrijas pakļautībā, bet kopš 2004. gada tā ir neatkarīga institūcija.

