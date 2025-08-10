#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Zelenskis tiekas ar Eiropas līderiem

Eiropas līderi un Zelenskis novelk “sarkanās līnijas” pirms Trampa un Putina tikšanās 0

LETA/LA.LV
10:01, 10. augusts 2025
Viedokļi

Par to, kā panākt mieru Ukrainā, nedrīkst lemt bez Ukrainas piedalīšanās, uzsvērts naktī uz svētdienu publiskotajā Eiropas līderu paziņojumā. Šajā paziņojumā, kuru parakstījuši Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Vācijas, Polijas un Somijas līderi, kā arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, teikts, ka pašreizējā frontes līnija starp Krieviju un Ukrainu varētu būt tikai “sarunu sākumpunkts”.

Reklāma
Reklāma
“Iespējams, šo karu neuzvarēsim…” Lukašenko intervijā dod mājienus par karu ar Baltijas valstīm un Poliju
Kokteilis
Astrologi nosauc vienu lietu, par ko katras zodiaka zīmes pārstāvji nekad neatvainosies
Krīze Krievijā saasinās: izlūkdienests brīdina — Putinu gaida vēl viens sāpīgs trieciens
Lasīt citas ziņas

“Ukrainai ir izvēles brīvība attiecībā uz savu likteni. Nozīmīgas sarunas var notikt tikai saistībā ar pamieru vai karadarbības samazināšanu,” norāda Eiropas līderi. “Ceļu uz mieru Ukrainā nedrīkst noteikt bez Ukrainas. Mēs joprojām esam apņēmušies ievērot principu, ka starptautiskās robežas nedrīkst mainīt ar spēku,” sacīts paziņojumā..

Piektdien Aļaskā paredzēta ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanās, kurā tiks apspriestas iespējas pārtraukt karadarbību Ukrainā.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Šodien ir tieši nedēļa kopš lielā notikuma” – Aija Andrejeva dalās laimē ar visu Latviju
Venss atklāj, kā ASV plāno izbeigt karu Ukrainā: neapmierinātas būs abas puses
Kokteilis
“Pateicu, ko par viņu domāju!” Lieckalniņa atbild uz Krūmiņa publisko uzbrukumu un skandalozo video

Tramps ir izteicies, ka vienošanās starp Krieviju un Ukrainu nozīmētu, ka notiks kāda teritoriju apmaiņa, gan nesniedzot sīkākas detaļas. Plašsaziņas līdzekļi vēstījuši, ka tas varētu ietvert Ukrainas atteikšanos no Doneckas apgabala.

Ukraiņi neatdos savu zemi okupantiem

Taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau noraidījis jebkādus priekšlikumus, kas apdraudētu Ukrainas teritoriālo nedalāmību, sakot, ka Kijiva nedos Krievijai nekādas balvas par to, ko tā ir izdarījusi, un ka ukraiņi neatdos savu zemi okupantam.

Lielākā daļa militāro analītiķu uzskata, ka Krievijai, visticamāk, neizdosies ieņemt labi nocietinātās Slavjanskas un Doneckas apgabalu. Atdodot šīs stratēģiski svarīgās teritorijas, kur dzīvo simtiem tūkstošu Ukrainas iedzīvotāju, apmaiņā pret pamieru nozīmētu, ka Putins gūtu negaidītu labumu, neko nedodot pretim.

Tiklīdz Putina patiesais plāns kļuva skaidrs, to nekavējoties noraidīja gan Zelenskis, gan Eiropas pārstāvji,  vēsta The Wall Street Journal. Ukrainas konstitūcija aizliedz atdot teritoriju.

Savā paziņojumā Eiropas līderi norāda, ka viņi atzinīgi vērtē Trampa darbu, lai apturētu slepkavošanu Ukrainā, izbeigtu Krievijas Federācijas agresijas karu un panāktu taisnīgu un ilgstošu mieru un drošību Ukrainai. Viņi piebilst, ka ir gatavi atbalstīt šo darbu diplomātiski un sniedzot militāru un finansiālu atbalstu Kijivai,.

Līderi uzsver, ka nepieciešamas stingras un ticamas drošības garantijas Ukrainai, kā arī apliecina tai savu nelokāmo atbalstu.

Paziņojums publiskots pēc Lielbritānijas ārlietu ministra Deivida Lamija rīkotās Ukrainas un Eiropas valstu amatpersonu tikšanās, kurā piedalījās arī ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss.

Reklāma
Reklāma

Tiek uzskatīts, ka sanāksme, kas notika Lielbritānijas ārlietu ministra oficiālajā rezidencē Čīvningā, Kentas grāfistē, tika sasaukta pēc Vašingtonas lūguma. Tajā piedalījās pārstāvji no ASV, Ukrainas, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Somijas un Polijas. Ukrainu pārstāvēja Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks.

Tēmas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.