Eiropas līderi un Zelenskis novelk "sarkanās līnijas" pirms Trampa un Putina tikšanās
Par to, kā panākt mieru Ukrainā, nedrīkst lemt bez Ukrainas piedalīšanās, uzsvērts naktī uz svētdienu publiskotajā Eiropas līderu paziņojumā. Šajā paziņojumā, kuru parakstījuši Lielbritānijas, Francijas, Itālijas, Vācijas, Polijas un Somijas līderi, kā arī Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Urzula fon der Leiena, teikts, ka pašreizējā frontes līnija starp Krieviju un Ukrainu varētu būt tikai “sarunu sākumpunkts”.
“Ukrainai ir izvēles brīvība attiecībā uz savu likteni. Nozīmīgas sarunas var notikt tikai saistībā ar pamieru vai karadarbības samazināšanu,” norāda Eiropas līderi. “Ceļu uz mieru Ukrainā nedrīkst noteikt bez Ukrainas. Mēs joprojām esam apņēmušies ievērot principu, ka starptautiskās robežas nedrīkst mainīt ar spēku,” sacīts paziņojumā..
Tramps ir izteicies, ka vienošanās starp Krieviju un Ukrainu nozīmētu, ka notiks kāda teritoriju apmaiņa, gan nesniedzot sīkākas detaļas. Plašsaziņas līdzekļi vēstījuši, ka tas varētu ietvert Ukrainas atteikšanos no Doneckas apgabala.
Ukraiņi neatdos savu zemi okupantiem
Taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis jau noraidījis jebkādus priekšlikumus, kas apdraudētu Ukrainas teritoriālo nedalāmību, sakot, ka Kijiva nedos Krievijai nekādas balvas par to, ko tā ir izdarījusi, un ka ukraiņi neatdos savu zemi okupantam.
Lielākā daļa militāro analītiķu uzskata, ka Krievijai, visticamāk, neizdosies ieņemt labi nocietinātās Slavjanskas un Doneckas apgabalu. Atdodot šīs stratēģiski svarīgās teritorijas, kur dzīvo simtiem tūkstošu Ukrainas iedzīvotāju, apmaiņā pret pamieru nozīmētu, ka Putins gūtu negaidītu labumu, neko nedodot pretim.
Tiklīdz Putina patiesais plāns kļuva skaidrs, to nekavējoties noraidīja gan Zelenskis, gan Eiropas pārstāvji, vēsta The Wall Street Journal. Ukrainas konstitūcija aizliedz atdot teritoriju.
Savā paziņojumā Eiropas līderi norāda, ka viņi atzinīgi vērtē Trampa darbu, lai apturētu slepkavošanu Ukrainā, izbeigtu Krievijas Federācijas agresijas karu un panāktu taisnīgu un ilgstošu mieru un drošību Ukrainai. Viņi piebilst, ka ir gatavi atbalstīt šo darbu diplomātiski un sniedzot militāru un finansiālu atbalstu Kijivai,.
Līderi uzsver, ka nepieciešamas stingras un ticamas drošības garantijas Ukrainai, kā arī apliecina tai savu nelokāmo atbalstu.
Paziņojums publiskots pēc Lielbritānijas ārlietu ministra Deivida Lamija rīkotās Ukrainas un Eiropas valstu amatpersonu tikšanās, kurā piedalījās arī ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss.
Tiek uzskatīts, ka sanāksme, kas notika Lielbritānijas ārlietu ministra oficiālajā rezidencē Čīvningā, Kentas grāfistē, tika sasaukta pēc Vašingtonas lūguma. Tajā piedalījās pārstāvji no ASV, Ukrainas, Lielbritānijas, Francijas, Vācijas, Itālijas, Somijas un Polijas. Ukrainu pārstāvēja Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un prezidenta biroja vadītājs Andrijs Jermaks.