“Ieraugot šādas summas…” Latvieši “izceļ gaismā” ļoti svarīga, bet grūti pieejama ārsta pakalpojuma cenas 0
Rūpes par veselību nekad nav bijušas lētas. Tā tam nevajadzētu būt, bet tā ir mūsdienu realitāte, vismaz Latvijā. Kāds vīrietis sociālajos tīklos publicējis pārdomas, ka psihiatra vizītes cenas nu reiz tiešām pārsniedz jebkādas robežas. Brīdī, kad cilvēks ir zemākajā punktā, viņš meklē palīdzību, bet beigās to nevar atļauties.
“Es paskatījos, kādas ir cenas psihiatriem, ko neapmaksā valsts. Varam tikai iedomāties situāciju, ka cilvēks, kurš sāk meklēt palīdzību un kuram varbūt darbā iet grūti, no kura viņš labprāt aizietu. Ieraugot šādas summas, domājams cilvēks nebūtu priecīgs (maigi sakot). Man tiešām gribētos padoties. Plus šajā momentā cilvēks nesaprot visas izmaksas (zāles un cita veids terapija).Šie rezultāti bija redzami, ja Googlē ieraksta “psihiatra konsultācija”. Kā jau minēju, lai tiktu pie valsts apmaksāta psihiatra, ir jāgaida rindās. Tagad gan var aizpildīt aptauju un ārkārtas gadījumā vizīti piedāvā ātrāk. Tajā pašā laikā jāsaprot, ka arī speciālistam, kurš arī ir tāds pats cilvēks kā mēs, šis darbs nav viegls, jo katru dienu ir jāuzklausa smagi stāsti un jādomā par tiem. Viņi ir ilgi mācījušies, lai spētu to darīt, bet viņi ir cilvēki, kuriem turklāt ir jābūt pietiekami empātiskiem. Šeit diemžēl ātra un vienkārša risinājuma nav, bet ir jādomā,” Rūdolfs raksta.
Vīriets atradis, ka cenas ir amplitūdā no 80-120 eiro.
Komentāros cilvēki viņam piekrīt, kā arī izgaismo vēl citas veselības nozares problēmas, piemēram, to, ka arī bērniem šajā ziņā nekādu atlaižu vai priekšrocību nav.
Līva norāda: “Piebildīšu arī, šadas pat cenas ir jāmaksā arī bērniem! Jo valsts rindas ir abnormālas.
Šī ir reāla problēma, patiesībā diezgan nepieejama veselības aprūpe. Viss ir labi, kamēr ir labi vai arī, ja Tev ir nauda! Tad viss iet kā pa sviestu.”
Milana iesaka: “Šī situācija ir skumja, bet iespējams kādam noderēs: klīnikā “Pardaugava” Viļa Plūdoņa ielā 1, jebkuram cilvēkam ir pieejamas bezmaksas konsultācijas ar psihiatru.”
Adriana saka, ka “patiesībā daudz kur arī pie maksas ārsta ir jagaida rindā. Nemaz nevar tā pierakstīties un tikt nākamajā nedēļā.”
Madara dalās pieredzē: “Valsts apmaksātiem nav tik traki ar rindām. Gaidīju divas nedēļas. 10x var iet. Psihiatrs arī kādas divas nedēļas. Zāles izmaksāja kādi 5eur kopā (divas kastītes) – AD un kaut kas vēl.”
Vita atklāj: “Mans psihiatrs maksā 50€ par vizīti, no sākuma bija jāiet reizi mēnesī, tagad jau tikai reizi divos – pēc receptes un maza update. Ļoti labs ārsts – trāpīja ar pirmo uz man atbilstošiem AD, nu jau gadu mīlu sevi un dzīvi un daudz labāk samaksāju to naudu un spēju dzīvot, ne tikai eksistēt.”
Katrīna norāda: “Situācija tiešām ir neapskaužama! Lielākoties cilvēkiem, kuriem nepieciešams psihiatrs, labākas terapijas nodrošināšanai, tas jākombinē arī ar psihologu, tur cenas neatpaliek un, ja pie psihiatra var aiziet reizi 3 mēnešos, lai pārrunātu zāļu iedarbību, tad psihalogs smagam pacientam nepieciešams kā minimums vienu reizi nedēļā.”
Ilze stāsta: “Šobrīd maksas psihiatra vizīte ir ap 100€, jā. Man ar vecmammu sanāk jautri. Neirologs 90€, psihiatrs 100€, klāt medikamenti, kurus nekompensē, ja tos izraksta maksas ārsts. Tikt pie valsts pieraksta, ātrākais pēc 4 mēnešiem.”
Līga atklāj: “Nu mana pieredze apzvanot lielākas privātklīnikas, piedāvāja labi ja pēc mēneša, zvanīju tur jo likās ka būs ātrāk. Tad sazinājos ar NPVC un varēju braukt tajā pašā vai nākamajā dienā. Jā iespējams, paveicās, bet pēc pāris gadiem ejot atkārtoti arī pieraksts bija pēc pāris dienām. Turklāt psihiatrs Latvijā ir tiešas pieejamības ārsts, nav nepieciešams nosūtījums un arī valsts apmaksātā ārste bija ļoti ieinteresēta un rūpīga.”
Cits komentētājs norāda: “Gāju pie speciālista, izrakstīja zāles.Dēļ zālēm nevarēju strādāt,bija jāņem slimības lapu.Lai pagarināt slimības lapu ,vajadzēja atnest ģimenes ārstam noslēgumu no speciālista. Piezvanīju vinam, teica ka tikai klātienē par maksu .Okay. Pierakstījos, atnācu un saku, ka man vajag no jums noslēgums, lai pagarināt slimības lapu, kamēr vēl dzeru zāles ,ko jus man uzrakstījāt .Man atbildēja, ka nekāda noslēguma nebūs , varu beigt dzert zāles vai jāiet prom no darba. Bez nekā aizgāju un samaksāju 60€.”
Cita sieviete atceras, ka “Nezinu kā tagad, bet vēl dažus gadus atpakaļ maksa par pirmo vizīti bija 4,27 un pārējās bija bez maksas. Rindā bija jāgaida kādas 2-3 nedēļas. Tāpat arī ārstēšanās neirožu nodaļā bija bez maksas un deva pat slimības lapu. Tas bija Jelgavā.”