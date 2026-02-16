VIDEO. Dramatiski kadri no Itālijas: bandīti dienas vidū uzspridzina furgonu un apšauda policiju 0
No bruņotām bandām, kas izliekas par policistiem un dienas vidū detonē sprāgstvielas, līdz zagļiem, kuri brutāli ielaužas pasaulslavenās galerijās – vardarbīgas laupīšanas Eiropā kļūst par satraucoši regulāru parādību.
Nupat Itāliju satricināja sevišķi nekaunīgs uzbrukums – banda, bruņota ar kalašņikova tipa automātiem, uzspridzināja inkasācijas furgonu uz automaģistrāles, ziņo “Daily Mail”. Maskētie noziedznieki, kas bija pārģērbušies par policistiem, 9. februārī Apūlijas reģionā bloķēja valsts autoceļa 613 posmu, pirms aizdedzināja kravas automašīnu.
Aculiecinieka uzņemtajā video redzams, kā bandīti patveras aiz vieglās automašīnas brīdī, kad furgons uzsprāgst uz ceļa – gaisā šaujas liesmas un atlūzas. Citu aciliecinieku uzņemtajos kadros redzami vismaz seši maskēti aizdomās turamie, daļa no tiem baltos kombinezonos un ar ieročiem rokās. Viņi pārvietojas starp automašīnām un apmainās ar šāvieniem ar īstiem policistiem, kamēr izbiedētie autovadītāji notiekošo vēro no savām mašīnām.
Saskaņā ar Itālijas mediju ziņoto, uzbrukuma laikā aplaupīti arī citi autovadītāji, kuri nejauši bija nonākuši slazdā.
Pēc laupīšanas aizdomās turamie bēga no policijas. Tās laikā policijas automašīna tika sašauta ar trim lodēm, bet viens netrafarētais transportlīdzeklis – taranēts.