“Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldē”, iespējams, notikusi vērienīga krāpšana 0
Policija sākusi kriminālprocesu par iespējamu krāpšanu ievērojamā apmērā pašvaldības uzņēmumā SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” (JNĪP), noskaidroja aģentūra LETA.
Jelgavas mērs Mārtiņš Daģis (“Par!”) pirmdien žurnālistiem apliecināja, ka, pārbaudot JNĪP izdevumu atskaites sadarbībā ar padomnieku, esot radušies dažādi jautājumi, uz kuriem paši, vai pētot dokumentus, nav spējuši atbildēt. Tāpēc esot bijis pienākums vērsties Valsts policijā (VP), lai tā izvērtētu iespējamos pārkāpumus.
Pēc Daģa paustā, aizdomas raisījuši vairāki atsevišķi darījumi laikā no 2000. līdz 2025. gadam. Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem šajā laikā JNĪP vadīja Juris Vidžis un Signis Rīns.
VP informēja, ka Zemgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Ekonomisko noziegumu apkarošanas nodaļā ir saņemts iesniegums par iespējamiem pārkāpumiem, kas konstatēti, izvērtējot finanšu līdzekļu izlietojumu. Iesniegumā norādīts uz iespējamām neatbilstībām JNĪP noslēgtajos līgumos un to izpildē.
Pamatojoties uz iesniegumā norādīto un sākotnēji iegūto informāciju, ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta otrajā daļā paredzētajām noziedzīga nodarījuma pazīmēm – krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Pašlaik tiek veikta pirmstiesas izmeklēšana, kuras laikā tiek izvērtēta bijušo JNĪP valdes locekļu rīcība un iespējamā bezdarbība. Izmeklēšanā tiek skaidrots, vai minētā rīcība nav radījusi zaudējumus Jelgavai kā sabiedrības kapitāldaļu turētājai.
Atbilstoši izmeklēšanas gaitā iegūtajiem pierādījumiem tiks lemts par kriminālprocesa kvalifikācijas paplašināšanu vai papildu kvalifikāciju pievienošanu, skaidro VP.
Jau ziņots, ka janvārī kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē nolemts par JNĪP pagaidu valdes locekli iecelt Anitu Bērziņu.
Pašvaldībā apgalvo, ka līdzšinējais JNĪP valdes loceklis Rīns pienākumus beidza pildīt uz abpusējas vienošanās pamata ar kapitāldaļu turētāju.
Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem JNĪP apgrozījums 2024. gadā bija 5 767 213 eiro, bet peļņa sasniedza 179 492 eiro.