21:03, 16. februāris 2026
TV24 raidījumā “Naudas cena” tiek apspriests pavisam smags temats – onkoloģija. Uz izaicinošu jautājumu, vai, ja tuvam cilvēkam tiktu konstatēta onkoloģiska saslimšana, viņš varētu pilnībā paļauties uz esošo Latvijas veselības aprūpes sistēmu, atbildi sniedz Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas prezidente, PSKUS Onkoloģijas klīnikas vadītāja Aija Geriņa.

Viņa norāda, ka, protams, ietu pie ārstiem, taču jautājums ir sarežģīts, jo Latvijā trūkst vēl aptuveni 100 miljoni eiro, lai nodrošinātu jaunākās paaudzes zāles.

Šobrīd pacienti tiek ārstēti ar pagājušā gadsimta zālēm.

Projektu “Naudas cena” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Naudas cena” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Plašāk skaties video.

