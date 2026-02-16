Vai var pilnībā paļauties uz Latvijas veselības aprūpi onkoloģijas gadījumā? Ārstes atbilde neiepriecina 0
TV24 raidījumā “Naudas cena” tiek apspriests pavisam smags temats – onkoloģija. Uz izaicinošu jautājumu, vai, ja tuvam cilvēkam tiktu konstatēta onkoloģiska saslimšana, viņš varētu pilnībā paļauties uz esošo Latvijas veselības aprūpes sistēmu, atbildi sniedz Latvijas Onkologu ķīmijterapeitu asociācijas prezidente, PSKUS Onkoloģijas klīnikas vadītāja Aija Geriņa.
Viņa norāda, ka, protams, ietu pie ārstiem, taču jautājums ir sarežģīts, jo Latvijā trūkst vēl aptuveni 100 miljoni eiro, lai nodrošinātu jaunākās paaudzes zāles.
Šobrīd pacienti tiek ārstēti ar pagājušā gadsimta zālēm.
