“Krievija ir ieinteresēta haosā…” Struberga skaidro, ko patiesībā būtu jāsaprot Putinam 0
Putina pieprasījums pēc drošības garantijām var šķist nepamatots, jo garantijas drīzāk ir nepieciešamas Ukrainai, taču ir lietas, kas Putinam būtu jāsaprot, TV24 raidījumā “Globuss” spriež Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre un Latvijas Universitātes pasniedzēja Sigita Struberga.
Struberga ir pārliecināta, ka šajā stadijā Putina komanda saprot, ka prasības Ukrainai ir neizpildāmas. “Krievija ir ieinteresēta haosā, Krievija ir ieinteresēta, lai nespējam vienoties, kurš runās ar Krieviju, kā arī tajā, ka nespējam vienoties un izvirzīt savus punktus,” piebilst ģenerālsekretāre.
