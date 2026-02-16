“Krievija ir ieinteresēta haosā…” Struberga skaidro, ko patiesībā būtu jāsaprot Putinam 0

LA.LV
0:59, 17. februāris 2026
Viedokļi

Putina pieprasījums pēc drošības garantijām var šķist nepamatots, jo garantijas drīzāk ir nepieciešamas Ukrainai, taču ir lietas, kas Putinam būtu jāsaprot, TV24 raidījumā “Globuss” spriež Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāre un Latvijas Universitātes pasniedzēja Sigita Struberga.

Kokteilis
Tās izsūc visu tavu enerģiju: nosauktas visbīstamākās Zodiaka zīmes
Veselam
Tava asinsgrupa atklāj par tevi vairāk, nekā varētu šķist. Kas raksturīgs cilvēkiem ar katru no asinsgrupām? 10
Kokteilis
Īstas miegamices! Trīs zodiaka zīmes, kurām patīk kārtīgi izgulēties
Lasīt citas ziņas

Struberga ir pārliecināta, ka šajā stadijā Putina komanda saprot, ka prasības Ukrainai ir neizpildāmas. “Krievija ir ieinteresēta haosā, Krievija ir ieinteresēta, lai nespējam vienoties, kurš runās ar Krieviju, kā arī tajā, ka nespējam vienoties un izvirzīt savus punktus,” piebilst ģenerālsekretāre.

Plašāk skaties video.

Projektu “Globuss” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma “Globuss” saturu atbild AS “TV Latvija”.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Krievija gatavojas iesaistīties atklātā konfliktā ar ASV: Putins gatavs lielam riskam
“Tā ir ārkārtīgi bīstama rīcība, kas var izraisīt nemierus.” Krievijas elite dod Putinam mājienus, ka ir pienācis laiks izbeigt karu
TV24
“Putins viņu neņem par pilnu.” Slaidiņš atklāj, kas šobrīd rada vislielākās bažas Ukrainas prezidentam Zelenskim
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.