Nopietna slimība ar reālu nāves risku un smagām sekām! Prognoze par masalu tālāku izplatību nav laba
Situācija ar masalu uzliesmojumu ir nopietna, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” sacīja Latvijas Infektoloģijas centra vadītāja Baiba Rozentāle.
Viņa prognozē, ka situācija tālāk attīstīsies “ne tik labi”, jo pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem 14 000 bērnu līdz 17 gadiem nav saņēmuši nevienu poti pret masalām.
Viņa vērtēja, ka situācija ir nopietna, tomēr arī bija gaidāma, jo Eiropā jau pēdējos desmit gadus dažādu faktoru dēļ, lielā mērā nepietiekamās vakcinācijas aptveres dēļ, ir masalu uzliesmojumi.
Jau rakstīts, ka Latvijā reģistrēts pirmais masalu uzliesmojums kopš 2018. gada. Līdz 17. martam reģistrēti pieci masalu gadījumi, tostarp trīs laboratoriski apstiprināti gadījumi, no kuriem divi gadījumi skolēniem, bet viens pieaugušajam, kā arī divi aizdomīgi gadījumi skolēniem, kuru laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti tiek gaidīti. Visi reģistrētie gadījumi ir savstarpēji epidemioloģiski saistīti.
Kā aģentūru LETA iepriekš informēja SPKC pārstāve Ilze Ūdre, apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels – vismaz 800 personu. Tās ietver gan izglītības iestādēs identificētās kontaktpersonas, gan personas ārpus tām, piemēram, pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet.
SPKC noskaidrojis, ka viena no infekciozajām personām pārvietojusies ar “Ecolines” autobusu maršrutā Rīga-Gulbene-Rīga. Persona 13. martā ar autobusu, kas no Rīgas autoostas izbrauca plkst. 8, devās uz Gulbeni, savukārt 15. martā ar autobusu, kas no Gulbenes autoostas izbrauca plkst. 13.50, devās uz Rīgu.
SPKC aicina visus pasažierus, kuri brauca minētajos reisos, sazināties ar SPKC epidemiologiem pa diennakts tālruni 67 271 738 vai rakstot uz e-pastu “[email protected]”, lai izvērtētu iespējamo inficēšanās risku un saņemtu ieteikumus turpmākai rīcībai.
Kā vietnē “Facebook” vēstīts Dr. Beltes Ģimenes Ārsta Prakses ierakstā, masalas nav “nevainīga bērnu slimība”. Un tās NAV tas pats, kas masaliņas vai citas bērnu infekcijas. “Masalas ir ļoti lipīga vīrusu infekcija. Ja telpā atrodas viens slims bērns, nevakcinētam bērnam praktiski nav iespēju nesaslimt. Slimība izpaužas ar augstu temperatūru, klepu, konjunktivītu un smagu vispārējo stāvokli.
Masalas var izraisīt nopietnas komplikācijas, tostarp pneimoniju, kas ir biežākais nāves cēlonis, encefalītu (aptuveni 1 no 1000 gadījumiem) un subakūtu sklerotizējošu panencefalītu (SSPE). Tā ir reta, bet vienmēr letāla smadzeņu slimība, kas var attīstīties pat vairākus gadus pēc saslimšanas.
Masalu mirstība ir aptuveni 1–3 gadījumi uz 1000 saslimušajiem. Ja Latvijā ir ap 14 000 nevakcinētu bērnu, tas nozīmē reālu risku dzīvībām.
Masaliņas (rubella) parasti norit vieglāk, taču ir īpaši bīstamas grūtniecēm, jo var izraisīt smagus augļa bojājumus (iedzimto masaliņu sindromu).
Citas bērnu infekcijas, piemēram, vējbakas un rozeola, lielākoties norit vieglāk, taču arī tām iespējamas komplikācijas.
Lai apturētu masalu izplatību, nepieciešams vismaz 95% vakcinācijas līmenis. Latvijā šis rādītājs netiek pietiekami sasniegts, kas nozīmē, ka tūkstošiem bērnu ir nevakcinēti vai nepilnīgi vakcinēti un var kļūt par infekcijas izplatītājiem.
Masalas nav vienkārši izsitumi, bet gan nopietna slimība ar reālu nāves risku un smagām sekām. Vakcinācija glābj dzīvības, un tas ir zinātniski pierādīts fakts,” lasāms ierakstā.