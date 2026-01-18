Pirmā prognoze – īpaši labvēlīga! Agrāk tā bija ierasta lieta, bet kur tagad prognozēs palicis laikapstākļu tips? 0
Agrāk laika ziņās tā bija ierasta lieta, bet kur tagad tajās palicis laikapstākļu tips, kāpēc to vairs mūsdienās nenosauc? Šādu jautājumu TV24 raidījuma “Uz līnijas” viesim Andrim Vīksnam, LVĢMC Prognožu un klimata daļas vadītājam, meteorologam, uzdeva kāda skatītāja.
TV skatītāja uzskata, ka šis laikapstākļu tips tomēr ietekmē cilvēku veselību, tāpēc būtu svarīgi to zināt.
Laika tipus kā tādus Vīksna nosauc par tādu kā īpašu latviešu fenomenu, jo viņš nezinot, vai kādās tuvākās un pat tālākās valstīs vēl ko tādu lietotu.
Kas tos izstrādājis un vai tiem ir kāds zinātnisks pamats, skatieties plašāk Vīksnas komentārā, kas pievienots šim rakstam.