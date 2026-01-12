Foto. pexels-tomfisk

Amazones lietus mežos iestājas “hipertropisks” klimats – vai “planētas plaušas” to vispār spēs izturēt? 0

LA.LV
19:34, 12. janvāris 2026
Ziņas Dabā

Amazones lietus mežos pēdējos gados ir dažas dienas vai nedaudz nedēļas ar karstie un sausiem laikapstākļiem gadā, taču pētnieki apgalvo, ka līdz 2100. gadam tas varētu pieaugt līdz 150 dienām gadā. Biežāki un intensīvāki sausuma periodi varētu ievest Amazones lietus mežus “hipertropiskā” režīmā, kāds uz Zemes nav pastāvējis vismaz 10 miljonus gadu.

Kokteilis
Slapjš uzvalkā, bailes no Porziņģa un brauciens uz krematoriju – Raimonda Paula joku izlase, kas sasmīdina līdz asarām 17
Ja tavs vārds sākas ar vienu no šiem pieciem burtiem, tev ir paveicies
Kokteilis
Astrologi sarindojuši zodiaka zīmes pēc prāta spējām: pirmo vietu aizņem Dvīņi, bet pēdējo…
Lasīt citas ziņas
Hipertropisks klimats pēdējo reizi uz Zemes bija pirms 40 līdz 10 miljoniem gadu –

eocēna un miocēna periodos. Vidējā globālā temperatūra eocēna vidū bija 28 grādi pēc Celsija – par 14 grādiem augstāka nekā vidēji mūsdienās, un iepriekšējie pētījumi liecina, ka mežos pie ekvatora bija mazāk mangrovju un mūžzaļo koku.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dosies ceļojumā? Aviokompānijas ievieš stingrākus rokas bagāžas noteikumus; pilots skaidro – kāpēc
Kā zināt, kad laiks beidzot mainīt savu auto? Meistari aicina pievērst uzmanību 3 lietām
Kokteilis
Šīs zodiaka zīmes saskaras ar pagrieziena punktu: dzīve tām nekad vairs nebūs tāda, kā līdz šim

Pašlaik Amazones lietus mežos karsts sausums ir novērojams dažas dienas vai nedēļas gadā. Taču klimata pārmaiņu dēļ reģiona sausā sezona, kas parasti ilgst no jūlija līdz septembrim, kļūst ilgāka, un

pieaug karstāku nekā parasti dienu īpatsvars gadā.

Pētnieki analizēja 30 gadu temperatūras, mitruma, augsnes mitruma un saules gaismas intensitātes datus no meža apgabala uz ziemeļiem no Manausas, pilsētas Brazīlijas Amazones sirdī. Pētnieki arī pārbaudīja informāciju no sensoriem, kas mērīja ūdens un sulas plūsmu koku stumbros šajā vietā, kas palīdzēja saprast, kā koki tika galā ar sausuma apstākļiem.

Pētnieki atklāja, ka sausuma laikā kokiem bija grūti piekļūt ūdenim, un tie pārstāja absorbēt oglekļa dioksīdu (CO₂).

Tas ir tāpēc, ka sausuma laikā strauji palielinājās iztvaikošanas ātrums, samazinot augsnes mitrumu. Koki reaģēja, aizverot lapu poras, kas kontrolē ūdens un gāzu apmaiņu ar atmosfēru, tādējādi saglabājot ūdeni. Taču tas vienlaikus bloķēja CO₂ absorbciju, kas augos ir nepieciešama audu augšanai un atjaunošanai.

Kā raksta vietne livescience.com, ka Amazones lietus mežos ikgadējā koku mirstība pašlaik ir nedaudz virs 1%, bet līdz 2100. gadam tā varētu pieaugt līdz 1,55%.

Tas var šķist nenozīmīgs rādītājs, taču tam ir milzīga nozīme visa lietus meža mērogā.

Ātri augošie koki ir vairāk pakļauti karstam sausumam nekā lēni augošie, jo tiem nepieciešams bagātīgs ūdens un CO₂ daudzums, lai uzturētu šo augšanu.

Šīm pārmaiņām būs dramatiskas sekas Zemes oglekļa apritē, jo lietus meži absorbē milzīgu daudzumu CO₂, kas citādi nonāktu atmosfērā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Islandē noticis kas tāds, ko zinātnieki nevarēja paredzēt! Zaudēts viens salas unikāls aspekts
Sekas virszemē jau redzamas ar acīm – Āfrika drūp un nenovēršami sadalās
“Līme” vairs kalnus nespēj saturēt – viss brūk un šķīst. Interesanti par nedabīgo siltumu pasaules virsotnēs
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.