"Ir, kas tiešām nesaprot!" Cilvēki Rutuļa notikuma kontekstā dalās pieredzē, kā publiskos pasākumos atteikties no alkohola

9:48, 19. marts 2026
Šobrīd sociālajos tīklos plaši risinās diskusijas par un ap alkohola tēmu – laikā, kad Latvijas medijos plaši izskanējis incidents saistībā ar dziedātāju Normundu Rutuli.

Piemēram, vietnē “Threads” lasāma diskusija, kā atteikties publiskos pasākumos no alkohola lietošanas.

Kāda soctīkla lietotāja aizsāka diskusiju rakstot: “Ir pasākums. Tev piedāvā alkoholisku dzērienu, bet tu nelieto alkoholu. Ko parasti saki, lai atteiktos? Un vai ir bijis tā, ka, nu, tiešām nesaprot?”

Komentāros cilvēki aktīvi dalās ar savu pieredzi. Daudzi atzīst, ka atteikties no alkohola sabiedrībā joprojām ne vienmēr ir vienkārši. Citi uzsver, ka nav nevienam parādā nekādus paskaidrojumus – nē un viss!

Vairums cilvēku cenšas pieklājīgi norādīt, ka nedzers.

Šī saruna sociālajos tīklos sakritusi ar skaļām ziņām Latvijas medijos par incidentu, kurā iesaistīts populārais dziedātājs Normunds Rutulis, tādēļ alkohola lietošanas kultūra un sabiedrības attieksme pret to atkal kļuvusi par plaši apspriestu tematu.

Valsts policija par braukšanu stiprā reibumā sestdien, 14. martā, aizturēja dziedātāju. Ap pulksten 23.30 Rīgā, Lāčplēša ielā notika automašīnu “Merceds-Benz” un “Cupra” sadursme.

Negadījumā neviena persona necieta, bet dziedātājs bija braucis 2,01 promiles stiprā alkohola reibumā.

Par ceļu satiksmes negadījumu Valsts policija sākusi administratīvā pārkāpuma procesu, bet par braukšanu reibumā ir sākts kriminālprocess.

2022. gada novembrī stājās spēkā grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija pārsniedz 1,5 promiles.

Tāpat tiek konfiscēts transportlīdzeklis, ja īpašnieks to vadījis stiprā reibumā vai atteicies no apreibinošo vielu klātbūtnes organismā pārbaudes. Gadījumos, ja reibumā vadītais transportlīdzeklis pieder citai personai, no vainīgās personas piedzen pilnu vai daļēju šī transportlīdzekļa vērtību.

Krimināllikums par šādu noziegumu paredz brīvības atņemšanu līdz vienam gadam, probācijas uzraudzību un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.

