Foto: SHUTTERSTOCK

Eksperti skaidro, vai lauru lapas patiešām uzlabo ēdiena garšu, un kā tās pareizi izvēlēties un izmantot Ieteikt







Pēdējā laikā arvien biežāk ārzemju pavāri ir apšaubījuši to, vai populārās lauru lapas patiešām piešķir ēdienam papildu garšu. Eksperti norāda, ka tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, no lauru lapu veida, to svaiguma un pat no tā, vai cilvēks spēj sajust to unikālo garšu. Pētījumi liecina, ka ne visi cilvēki var sajust lauru lapu raksturīgo aromātu, un tas var būt iemesls, kāpēc daži cilvēki uzskata, ka tās nav tik efektīvas, vēsta “Live Science”.

Reklāma Reklāma

Lauru lapām parasti jāpiešķir spēcīga garša ēdienam, kas atgādina priedes, krustnagliņu, lavandas un eikalipta sajaukumu. Tomēr, cilvēks, kurš nav pazīstams ar lauru lapu garšas īpašībām, var nenovērtēt tās smalkās nianses ēdienā un uzskatīt, ka šī garšviela neko nemaina.

Tāpat jāņem vērā, ka dažādi lauru lapu veidi atšķiras pēc aromāta. Piemēram, Eiropas šķirne Laurus nobilis L. un Kalifornijas šķirne atšķiras, jo Kalifornijas lapas ir nedaudz vairāk priežu un citrusaugļu aromāta, savukārt Eiropas šķirne satur vairāk mentola un eikalipta. Eksperti norāda, ka lauru lapu intensitāte var tikt ietekmēta tad, ja tās tiek uzglabātas pārāk ilgi vai nepareizos apstākļos, zaudējot savu efektivitāti.

Eksperti snieguši ieteikumus, kā pareizi izmantot lauru lapas. Viņi iesaka izvēlēties augstas kvalitātes šķirni jeb izvēloties tādas lauru lapas, kuras ir spilgti zaļā krāsā ar skaidri redzamām dzīslām, kas stiepjas no lauru lapas kāta līdz pat lapas augšpusei, iesakot izvairīties no pelēkām, brūnām lapām vai tām, kurām ir nožuvuši kāti, jo tas norāda uz to, ka garšviela ir zaudējusi savu svaigumu.

Veselas lauru lapas vislabāk izmantot ēdieniem, kuru pagatavošana prasa ilgāku laiku, piemēram, zupām un sautējumiem. Lapas ieteicams pievienot gatavošanas sākumā, lai tās efektīvāk izdalītu to saturā esošās ēteriskās eļļas.

Savukārt, ēdieniem, kuru pagatavošana neprasa tik ilgu laiku, eksperti iesaka izmantot maltas lauru lapas. Maltas lauru lapas daudz ātrākā laikā spēj izdalīt lauru lapu specifisko garšu.