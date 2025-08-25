“Mums nav nepieciešams atkārtot Zviedrijas kļūdas!” Bite brīdina par šā brīža nekontrolēto migrāciju 0
No Baltkrievijas nākošajiem nelegālajiem migrantiem sapnis ir nonākt Vācijā; lielākajai daļai no tiem ir kādi režīma pārkāpumi, piemēram, beigušās uzturēšanās atļaujas un tamlīdzīgi, bet tas, ka šie cilvēki ir intensīvi jāpārvieto, ir fakts, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Andris Bite, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents un uzņēmējs, skaidrojot, ka ikdienā viņam nākas sadarboties ar cilvēkiem no dažādām valstīm.
“Mums joprojām ir pietiekami liberāla likumdošana, lai šādi cilvēki te varētu braukt un dzīvot. Jā, daļa dokumentu ir sarežģīti noformējami, bet tas ir izdarāms,” atzīst Bite, brīdinot par to, ka “mums nav nepieciešams pieļaut Zviedrijas kļūdas, kad nekontrolēta migrācija izraisa kriminālo vidi tādu, kāda mums sapņos nav rādījusies.”
Uzņēmējs aicina bezkaislīgi runāt par to, ka Latvija nespēs izdzīvot bez citvalstu cilvēkiem, kas šeit strādās, bet ir jāvienojas par laiku, par valstīm, no kurām papildspēkus gribam, kādus cilvēkus – kādu izglītību, kādu reliģisko piederību.
Bites skatījumā, jā, arī reliģiskā piederība ir svarīga: “Mums ir daudz cilvēku, kas brauc strādāt uzņēmumā. Un redzam, ka valstīs, kur pamatā ir kristiešu dzīvesveids, to cilvēku darba kultūra, attieksme pret lietām ir daudz labāka nekā no citām valstīm.”
“Protams, cilvēktiesību aktīvistiem šīs lietas nepatīk, bet fakts paliek fakts,” saka Bite, piesaucot Somijas piemēru, kur rūpniecībā darbaspēka problēmu risina ar Vjetnamas un Filipīnu iedzīvotāju palīdzību.