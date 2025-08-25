#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

“Mums nav nepieciešams atkārtot Zviedrijas kļūdas!” Bite brīdina par šā brīža nekontrolēto migrāciju 0

LA.LV
11:01, 25. augusts 2025
Ziņas Latvijā

No Baltkrievijas nākošajiem nelegālajiem migrantiem sapnis ir nonākt Vācijā; lielākajai daļai no tiem ir kādi režīma pārkāpumi, piemēram, beigušās uzturēšanās atļaujas un tamlīdzīgi, bet tas, ka šie cilvēki ir intensīvi jāpārvieto, ir fakts, šādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” sacīja Andris Bite, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents un uzņēmējs, skaidrojot, ka ikdienā viņam nākas sadarboties ar cilvēkiem no dažādām valstīm.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atpūta nav slinkums, tā ir atjaunošanās! 13 ieradumi, kas slepus paātrina novecošanos
Kā ātri un droši pazemināt asinsspiedienu: padomi, kas patiešām darbojas
Vienas problēmas! Eksperts nosauc 9 luksusa klases automašīnas, kas noteikti nav savas cenas vērtas
Lasīt citas ziņas

“Mums joprojām ir pietiekami liberāla likumdošana, lai šādi cilvēki te varētu braukt un dzīvot. Jā, daļa dokumentu ir sarežģīti noformējami, bet tas ir izdarāms,” atzīst Bite, brīdinot par to, ka “mums nav nepieciešams pieļaut Zviedrijas kļūdas, kad nekontrolēta migrācija izraisa kriminālo vidi tādu, kāda mums sapņos nav rādījusies.”

Uzņēmējs aicina bezkaislīgi runāt par to, ka Latvija nespēs izdzīvot bez citvalstu cilvēkiem, kas šeit strādās, bet ir jāvienojas par laiku, par valstīm, no kurām papildspēkus gribam, kādus cilvēkus – kādu izglītību, kādu reliģisko piederību.

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps atklāj ļoti vienkāršu iemeslu, kāpēc Putins negrib tikties ar Zelenski
500 eiro par naktsmītni Liepājā “Prāta Vētras” koncerta laikā – cenas neiedomājamas, bet nakstmītnes jau “izķertas”
VIDEO. “Izdzīvošanas instinkts pielīdzināms nullei” – “Volvo” vadītājs uz ātrgaitas šosejas brauc pretējā virzienā

Bites skatījumā, jā, arī reliģiskā piederība ir svarīga: “Mums ir daudz cilvēku, kas brauc strādāt uzņēmumā. Un redzam, ka valstīs, kur pamatā ir kristiešu dzīvesveids, to cilvēku darba kultūra, attieksme pret lietām ir daudz labāka nekā no citām valstīm.”

“Protams, cilvēktiesību aktīvistiem šīs lietas nepatīk, bet fakts paliek fakts,” saka Bite, piesaucot Somijas piemēru, kur rūpniecībā darbaspēka problēmu risina ar Vjetnamas un Filipīnu iedzīvotāju palīdzību.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Ratnieks draud ar masveida reidiem: Rīgā sākas cīņa pret nelegālajiem migrantiem
TV24
“Diemžēl ir tā, ka šos cilvēkus nevar ne atrast, ne identificēt!” Statistika par imigrantu apmaksātajiem NMDP rēķiniem ir skarba
Viedoklis
Pēteris Apinis: “Migranti un bēgļi Latvijā, viņu veselības aprūpe globāli pieaugošas migrācijas kontekstā”
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.