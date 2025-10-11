“Te arī ir atbilde!” Majors skaidro, vai krievu grupējums “Ziemeļi” spēs ieņemt Ukrainas lielās pilsētas 27
Pēdējā laikā tiek paustas bažas, ka tādas Ukrainas pierobežas pilsētas kā Sumi, Harkiva un Čerņihiva varētu nonākt vēl vienas lielas Krievijas bruņoto spēku ofensīvas zonā vai kļūt neapdzīvojamas pastāvīgo uzbrukumu dēļ. Cīņas Dņepropetrovskas apgabalā, kā arī atsevišķi ieteikumi evakuēt Zaporižjes iedzīvotājus, vēl vairāk pastiprina šīs bažas.
Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” sacīja Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks, Krievijai šajā armijas grupā “Ziemeļi” ietilpst trīs atsevišķi grupējumi.
Grupējums “Brjanska” var apdraudēt Čerņihivu, tā spēks ir apmēram 12 000 “ķermeņi”, kas lielā mērā kalpo kā rezerve citiem grupējumiem, bet daudz kas no tiem tika pārmests uz Pokrovsku – ar atlikušo karaspēka daudzumu liela uzbrukuma operācijas iespējas ir tuvu nullei.
Par “Kurskas” grupējumu Slaidiņš saka šādi: “Tas ir faktiski lielākais un teorētiski apdraud Sumu virzienu, tur ir ap 50 000–60 000 vīru. Daļa pārmesta uz Dobropiļas sektoru, līdz ar to tā arī nespēj veikt uzbrukumus un arī nav izpildīts uzdevums par buferzonu. Tur ukraiņu vienības šobrīd ir aktīvākās – krievi šeit ir totālā aizsardzībā.”
Grupējums “Belgoroda” tendēts Harkivas virzienā, šajā grupā ir ap 50 000 cilvēku; pusotru gadu tas nav spējis pabeigt Vovčansas okupācijas uzdevumu, nemaz nerunājot par draudiem okupēt pašu Harkivu, kas ir otrā lielākā Ukrainas pilsēta.
Pokrovskas virzienā ir koncentrēti ap 130 000 krievu karavīru, kas jau gadu rosās pie šīs pilsētas nomales – šī pilsēta ir mazāka nekā augstāk minētās. Slaidiņš saka: “Te arī ir atbilde – maz ticams, ka šīs trīs pilsētas šobrīd ir apdraudētas. Ukrainai acīmredzot arī spēku pietiek, ja stāv pretī un nelaiž tālāk – lai stāv, ja labi stāv! Galvenais ir pildīt uzdevumu un nepieļaut frontes pārraušanu.”
Gandrīz droši var apgalvot, ka krievu spēkiem trūkst spēju ieņemt šīs pilsētas un nav arī šobrīd pazīmju, ka šie spēki tiktu palielināti, saka Slaidiņš, norādot, ka tas, kas būs sagaidāms, – turpināsies triecieni pa šīm pilsētām un civiliedzīvotāju terorizēšana.