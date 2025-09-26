“Tas ir neizbēgami, bet neviens par to negrib runāt!” Liepnieks skaidri pasaka, par ko jāuztraucas, un tā nav Stambulas konvencija 5
“Latvijai būs jāceļ PVN. Tas jau ir pilnīgi neizbēgami,” tā sociālajā tīklā X publiski izsakās politisko procesu apskatnieks Jurģis Liepnieks.
“Latvijā tas arī notiks, tiks celts PVN, jautājums tikai kad un cik? Vēl sliktāk, šī valdība un visu laiku visnekompetentākais un neprofesionālākais finanšu ministrs ir novedis visu tik tālu, ka 22 jau vairs arī īsti nebūs pietiekami, mums jau būs jāskatās uz 23 vai 24. Un visādi samazinātie jāsvītro nevis to skaits jāpalielina.
Tā ir realitāte. Par to būtu jārunā, nevis par Stambulas konvenciju, bet neviens par to negrib runāt, ne pozīcija, ne opozīcija, visiem patīk kaut ko pamuldēt,” viņš raksta.
Latvijai būs jāceļ PVN. Tas jau ir pilnīgi neizbēgami. Latvijā tas arī notiks, tiks celts PVN, jautājums tikai kad un cik? Vēl sliktāk, šī valdība un visu laiku visnekompetentākais un neprofesionālākais finanšu ministrs ir novedis visu tik tālu, ka 22 jau vairs arī īsti nebūs…
Bet tas ir loğiski, var paskatīties kaut statistiku par nodokļu ieņēmumiem pret IKP ES salīdzinājumos, LV sabiedrība noveco, pieaug izdevumi dažādās jomās, vienlaikus liela vēlme valstij iesaistīties biznesos, kas arī nav lēti.
Viena no LV lielākām problēmām politikā ir īstermiņa domāšana un nu redzam rezultātu. Vnk skumji skatīties uz partijām ar “ciema” domāšanu.
+1% PVN ir 160M, kas vispār neko neatrisina.
Bet skaidrs, ka cels
Varētu sezonālo PVN, ziemā PVN augstāks, vasarā mazāks.
IKP kritīsies un nodokļu ieņēmumi būs mazāki, tas ir pilnīgi neizbēgami. Un Lidl Lietuvā būs vēl pilnāki ar latviešiem.
Jāsamazina valsts izmaksas un jau vairāk kā par 850mi0. Krietni vairāk. Visi valsts iepirkumi ir jāsamēro ar vidējām izmaksām tirgū eiropas mērogā. Visi KP, IUB, LIIA darboņi ir jāizmet no darba, par visām padomēm un valdēm pat nerunājot. Jāpaugstina krim atbild. par korupciju.
Pluss jau šobrīd pārtiku un saimniecības preces, ar atvešanu var atvest no PL, visas ES. PVN pacelšana vēl krietnāk sitīs par konkurētspēju, ja netiks samazināti visi nelietderīgie valsts izdevumi.
Lai necel pārtikai, degvielai, komunālajiem, par pārējo po. To tāpat lv neviens nepērk
Visticamāk, PVN likmes nāksies celt nākamajam sasaukumam. Tas varētu būt 2-3%, bet varbūt vairāk. Viss atkarīgs cik tālu visu vēl sačakarēs ši valdība.
Nepiekrītu,nekāds PVN nebūs jāceļ,sāksim ar to,ka 2026.gada budžetā atcelsim ministrijām paredzētās prēmijas 250miljonu apmērā…
Es baidos, ka mūs sagaida liels vilnis ar jauniešiem un cilvēkiem spēka gados emigrāciju. Bet es domāju, ka to daudzi saprot.
