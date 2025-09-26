Jurģis Liepnieks.
Foto: LETA

"Tas ir neizbēgami, bet neviens par to negrib runāt!" Liepnieks skaidri pasaka, par ko jāuztraucas, un tā nav Stambulas konvencija

10:36, 26. septembris 2025
“Latvijai būs jāceļ PVN. Tas jau ir pilnīgi neizbēgami,” tā sociālajā tīklā X publiski izsakās politisko procesu apskatnieks Jurģis Liepnieks.

“Latvijā tas arī notiks, tiks celts PVN, jautājums tikai kad un cik? Vēl sliktāk, šī valdība un visu laiku visnekompetentākais un neprofesionālākais finanšu ministrs ir novedis visu tik tālu, ka 22 jau vairs arī īsti nebūs pietiekami, mums jau būs jāskatās uz 23 vai 24. Un visādi samazinātie jāsvītro nevis to skaits jāpalielina.

Tā ir realitāte. Par to būtu jārunā, nevis par Stambulas konvenciju, bet neviens par to negrib runāt, ne pozīcija, ne opozīcija, visiem patīk kaut ko pamuldēt,” viņš raksta.

