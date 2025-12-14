Viktors Orbāns
Ukrainas ārlietu ministrs publiski iesmej par Orbānu. Kāds bija viņa ironiskais joks? 0

22:50, 14. decembris 2025
Ukrainas Ārlietu ministrijas vadītājs Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu nosauca par “vērtīgāko Krievijas Federācijas iesaldēto aktīvu”, raksta dialog.ua.

Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pēdējās dienās aktīvi izstrādājis prokrieviskākā politiķa titulu Eiropā, kritizējot ES par nodomu izmantot iesaldētos Krievijas aktīvus, lai sniegtu finansiālu palīdzību Ukrainai.

Ungārijas valdības vadītājs nāca klajā ar vēl vienu paziņojumu šajā jautājumā, ko Ukrainas puse nepamanīja.

Tādējādi Orbāns sociālajā tīklā X publicēja ierakstu, kurā plānus izmantot Krievijas aktīvus nosauca par “kara pasludināšanu” un sacīja, ka Brisele rīkojas “apejot Ungāriju” un “pārkāpjot Eiropas tiesību aktus”. Viņš teica, ka Budapešta negrasās piedalīties šajā “shēmā”, un pirms tam viņš solīja “cīnīties” par savu pozīciju.

Orbāna paziņojumu komentēja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha, kurš pārpublicēja Ungārijas premjerministra pēdējo paziņojumu, pievienojot to kodolīgu un ironisku paziņojumu. “Krievijas vērtīgākais iesaldētais aktīvs Eiropā,” rakstīja Ukrainas diplomātijas vadītājs.

