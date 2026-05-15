Kad dzīvē jūtamies vismazāk laimīgi? Nosaukts konkrēts vecums 0
Dzīvē pienāk konkrēts brīdis, kad cilvēks jūtas mazāk laimīgs nekā citos savas dzīves posmos. To apstiprina plaši starptautiski pētījumi, kas rāda, ka mūsu laimes sajūta seko tā sauktajai U veida līknei. Tas nozīmē, ka dzīves sākumā mēs parasti jūtamies diezgan apmierināti, tad piedzīvojam zemāko punktu un pēc tam atkal kļūstam laimīgāki.
Kad iestājas zemākais punkts?
Pētījumos secināts, ka šis zemākais punkts visbiežāk tiek sasniegts ap 49 gadu vecumu. Šis ir periods, kad daudzi cilvēki sāk nopietni izvērtēt savu dzīvi – vai viņu vēlmes atbilst realitātei, vai ir sasniegts tas, ko cilvēks ir vēlējies, vai ikdiena sniedz gandarījumu un izvēlētā dzīves trajektorija šķiet pareiza?
Šāda pašrefleksija var radīt neapmierinātību vai pat vilšanās sajūtu.
Tajā pašā laikā notiek fiziskas izmaiņas, piemēram, hormonālās izmaiņas, kas var ietekmēt arī labsajūtu. Arī ikdienas dzīve piedzīvo daudzas pārmaiņas – bērni kļūst neatkarīgi, attiecības attīstās, karjeras un dzīves mērķu izvērtēšana. Tas viss kopā var radīt sajūtu, ka dzīvē iestājusies stagnācija vai neatbilstība starp gaidīto un realitāti.
Tomēr ir arī labā ziņa – lai cik izaicinošs šis laiks varētu būt, tas ir īslaicīgs. Pēc zemākā punkta daudzi atkal piedzīvo augstāko punktu.
Pētījumos secināts, ka pēc šīs fāzes apmierinātība ar dzīvi atkal ievērojami palielinās. Daudzi cilvēki vēlāk jūtas pat līdzsvarotāki, skaidrāki un apmierinātāki nekā iepriekš. Tāpēc dzīves vidus ir nevis krīzes punkts, bet gan pagrieziena punkts – iespēja pārorientēties, pārskatīt prioritātes un apzinātāk veidot savu dzīvi.
Lai arī ap 40–50 gadu vecumu daudzi piedzīvo emocionāli sarežģītāko posmu, tas ir dabisks dzīves cikla elements, nevis neveiksme.
Un pats svarīgākais – pēc šī posma bieži vien seko viens no stabilākajiem un apmierinošākajiem dzīves periodiem.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!