#Negodīgas lagas #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Ekrānuzņēmums no “Instagram”/@annasedokova

Sedokova lieki laiku netērē, atrādot milzīgos rožu grozus un tiem pievienotās zīmītes saturu 0

kokteilis.lv
11:56, 5. septembris 2025
Kokteilis Dzīvo

Skandalozās dziedātājas un mirušā latviešu basketbolista Jāņa Timmas bijušās sievas Annas Sedokovas dzīve, šķiet, atkal mutuļo, vai vismaz viņa ļoti cenšas radīt šādu iespaidu.

Reklāma
Reklāma
12 slepeni vīriešu ieradumi: ko viņi dara, kad neviens neredz?
Ģimenes automašīnas, kas rada galvassāpes – no šiem 4 modeļiem labāk izvairīties
TV24
Aizmirsti par 72 stundu somu! Eksperti atklāj, kas patiesībā glābj krīzē
Lasīt citas ziņas

Pēc smagāka perioda, kas bija saistīts ar dažādām problēmām un skandāliem, Anna, šķiet, ir atgriezusies pie sava ierastā dzīvesstila – uzmanības kāres un nemitīgas sevis demonstrēšanas sociālajos tīklos.

Nupat viņa triumfāli atgriezusies, piedāvājot sekotājiem jau ierasto saturu: kaudzēm dārgu ziedu no kārtējā noslēpumainā pielūdzēja.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Viņi ir zagļi!” Medvedevs atklāj Kremļa patiesos plānus
Izbaudi karstumu, kamēr var, jo sestdiena atkal dārdēs pērkons
Lai ģimenēm ar bērniem vieglāk tik pie savas mājas! Rinkēvičs ar Kazāku kaļ plānus, kā uzlabot dzīvi Latvijā

Protams, dāvinātājs palika anonīms, kas tikai piešķir vairāk intrigas viņas publiski tiražētajai privātajai dzīvei. Īpaši tika izcelta zīmīte ar samocītu frāzi bez pieturzīmēm: “Vienkārši tāpēc, ka man esi tu. Pat ja tev manis nav.”

Kā jau ierasts, šāds notikums nekādi nevarēja iztikt bez fotosesijas. Anna pozēja starp ziediem.

Tiesa, ģimenē visiem tas sajūsmas neizraisīja. Kā viņa atklāja vienā no “Instagram” stāstiem, dēls paziņojis, ka divu dienu laikā istaba no ziediem esot jāatbrīvo, vēsta ziņu portāls Zvezdi.

Un gluži “nejauši” tajā pašā laikā Anna paziņoja arī par savu jauno dziesmu ar nosaukumu “Pārmaiņu vējš”.

Dziedātāja Anna Sedokova
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Sedokovai būs jāierodas Latvijā – neierašanās gadījumā draud liels risks
Kokteilis
Timmu ģimenes juriste atklāj skandalozas detaļas par Sedokovas grūtniecību
Kokteilis
Nākamais upuris? Sedokovai piedēvē romānu ar krietni jaunāku miljonāra dēlu
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.