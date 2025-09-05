Sedokova lieki laiku netērē, atrādot milzīgos rožu grozus un tiem pievienotās zīmītes saturu 0
Skandalozās dziedātājas un mirušā latviešu basketbolista Jāņa Timmas bijušās sievas Annas Sedokovas dzīve, šķiet, atkal mutuļo, vai vismaz viņa ļoti cenšas radīt šādu iespaidu.
Pēc smagāka perioda, kas bija saistīts ar dažādām problēmām un skandāliem, Anna, šķiet, ir atgriezusies pie sava ierastā dzīvesstila – uzmanības kāres un nemitīgas sevis demonstrēšanas sociālajos tīklos.
Nupat viņa triumfāli atgriezusies, piedāvājot sekotājiem jau ierasto saturu: kaudzēm dārgu ziedu no kārtējā noslēpumainā pielūdzēja.
Protams, dāvinātājs palika anonīms, kas tikai piešķir vairāk intrigas viņas publiski tiražētajai privātajai dzīvei. Īpaši tika izcelta zīmīte ar samocītu frāzi bez pieturzīmēm: “Vienkārši tāpēc, ka man esi tu. Pat ja tev manis nav.”
Kā jau ierasts, šāds notikums nekādi nevarēja iztikt bez fotosesijas. Anna pozēja starp ziediem.
Tiesa, ģimenē visiem tas sajūsmas neizraisīja. Kā viņa atklāja vienā no “Instagram” stāstiem, dēls paziņojis, ka divu dienu laikā istaba no ziediem esot jāatbrīvo, vēsta ziņu portāls Zvezdi.
Un gluži “nejauši” tajā pašā laikā Anna paziņoja arī par savu jauno dziesmu ar nosaukumu “Pārmaiņu vējš”.
