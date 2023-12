“Es visas sievietes vēlos nogalināt, it sevišķi tās, kuras ir grūtnieces…” NMPD ārste piedzīvojusi šokējošu pacienta uzbrukumu ar nazi Ieteikt







TV24 raidījumā “Dr.Apinis”, diskutējot par aktuālo tematu saistībā ar pacientu agresīvu rīcību un uzbrukumiem ārstiem, Neatliekamās Medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) Rīgas reģionālā centra BAC “Imanta” vadītāja Sarmīte Leitāne pastāstīja kādu patiesi šokējošu gadījumu no savas darba pieredzes, kad viņa, būdama bērniņa gaidībās, piedzīvojusi uzbrukumu no kāda pacienta NMPD izsaukuma laikā.

Vispirms Leitāne raidījumā pastāstīja par sava darba specifiku. “Pēc nākamā izsaukuma mēs nezinām, uz kurieni dosimies, kad dispičeri iedod mums nākamo izsaukumu. Gribu likt uzsvaru un akcentu uz to, ka mēs – dienesta brigādes – esam ļoti bieži nonākuši situācijās, kad diennakts laikā katrā trešajā izsaukumā elektroniskā izsaukuma kartē brigādes vadītājs piemin kaut kādu agresijas veidu no pacienta vai viņa radinieka, vai arī no mājdzīvnieka,” tā norādīja NMPD mediķe Leitāne.

Protams, ne visos gadījumos agresija izpaužas šajos NMPD izsaukumos. “Tā ir arī emocionāla vardarbība, kuru arī ir ļoti psiholoģiski sarežģīti mums uztvert kā ārstniecības personām, kas dodas uz šiem izsaukumiem. Gribētu arī piebilst, ka ir arī tādas [elektroniskās izsaukuma] kartes, kad brigādes vadītājs to informāciju vienkārši neuzraksta, bet atbraucot uz izsaukumu, viņš redz, ka pacients ir emocionāli uzbudināts, iespējams, vardarbīgi noskaņots. Bet ar to sarunu, ievācot pacienta anamnēzi, mēs nogludinām to konfliktu. Un tad jau viss aiziet mierīgākā gultnē,” tā par situācijām darba praksē pastāstīja Leitāne.

Raidījuma gaitā Leitānei tika lūgts arī sīkāk pastāstīt par kādu jau konkrētu un arīdzan šokējošu pacienta agresijas izpausmes gadījumu, kuru ārste Leitāne pati piedzīvojusi savā darba praksē, būdama grūtniece.

“Tā bija mana pirmā grūtniecība. Un izsaukums bija ar motīvu – uzvedības traucējumi, pacients bez agresijas. Mēs atbraucām, tas bija dzīvoklis piektajā stāvā. Protams, izsaukumā mēs ejam ar visu brigādi. Un man bija līdzi autovadītājs un palīgs. Abi divi puiši. Sākumā nekas vispār neliecināja par to, ka sāksies kāds uzbrukums…Jā, pacientam bija apstiprināta psihiatriska diagnoze, mēs ar viņu sēdējām un komunicējām virtuvē. Blakus stāvēja autovadītājs ar palīgu un soma. Mēs runājām. Te pēkšņi viņš piecēlās un paņēma no galda nazi ar tādiem izteicieniem: “Es visas sievietes vēlos nogalināt, it sevišķi tās, kuras ir grūtnieces, jūs traucējat man visu dzīvi…” Nu, paldies dievam, blakus atradās jauns, spēcīgs autovadītājs un arī otra ārstniecības persona,” tā notikušo savā NMPD darba laikā TV24 raidījumā “Dr.Apinis” atstāstīja Leitāne.

Pēc tam uzreiz tikusi iesaistīta policija, savukārt šo agresīvo pacientu nācies nogādāt ārstniecības iestādē. “Bet tās sajūtas…Es pat nespēju tās aprakstīt tagad…Nu, bija bail!” tā savu mediķes darba pieredzes stāstu noslēdza NMPD Rīgas reģionālā centra BAC “Imanta” vadītāja Leitāne.