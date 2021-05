Foto: Shutterstock

Esi pēc iespējas vairāk egoistisks! Jā, jā, tu nepārklausījies! Horoskopi 22.maijam







Auns

Ja tu vēlies sākt rakstīt dienasgrāmatu, šodien tev nesanāks to darīt, šī diena tam nav piemērota. Bet citu dienu – lūdzu! Neatmet šo domu!

Vērsis

Nevajag uzsākt tukšus strīdus. Pie risinājuma tie tāpat nenovedīs, bet savu vērtīgo laiku tu būsi notērējis.

Dvīņi

Šodien tu ar pilnībā sasniegsi vēlamo, lai gan pastāv iespēja, ka ne visas savas vēlmes tev izdosies remdināt. Bet tas nekas – sāc ar mazumiņu.

Vēzis

Tev šodien būs it kā divas sejas un pat personības – no vienas puses, tu gribēsi doties kaut kur un bet no otras puses, gribēsi sasildīties zem sedziņas un neko nedarīt.

Lauva

Šī diena būs pilna pārsteigumu! No paša rīta tu atradīsies kāda notikuma centrā, kas pilnībā mainīs tavu dienu.

Jaunava

Tevi gaida kāds pārsteigums. Ja par to runāt tālāk, tad tas būs tāds, kādu tu esi kārojis, taču – nesteidzies notikumiem pa priekšu!

Svari

Tevi kāds var ļoti satraukt. Tavs uztraukums sitīs tevi ārā no sliedēm un tev būs diezgan grūti savākties. Tomēr pacenties gan – tas nāks par labu tev pašam.

Skorpions

Darbs tevi tur spriedzē, tāpēc šodien tev ir jāizdara viss, lai tu varētu no tā atslēgties un nomierināties.

Strēlnieks

Kāda rīcība, kāds plāns šodien raisīs negaidītus rezultātus, kuri, jāteic, nemaz nebūs neveiksmīgi!

Mežāzis

Šī diena būs atkarīga no tevis paša darbībām – ja tu darīsi sliktu, tad arī diena būs ne pārāk laba. Ja darīsi labu – arī diena būs izdevusies.

Ūdensvīrs

Esi pēc iespējas vairāk egoistisks! Jā, jā, tu nepārklausījies! Šī diena ir radīta tam, lai tu pēc iespējas vairāk veltītu laiku sev!

Zivis

Tu būsi šodien gaidīts jebkurā kompānijā, tomēr, iespējams, kāds tevi pratīs pārsteigt. Starp citu, tā, kā tu izturēsies pret citiem, tā izturēties pret tevi pašu.