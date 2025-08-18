Baltajā namā sākušās sarunas starp Trampu, Zelenski un Eiropu – ir jau zināmi pirmie jaunumi 104
Papildināta plkst. 22.58
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas līderi pirmdien ieradušies Baltajā namā uz tikšanos ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Tramps Zelenski sagaidīja pie ieejas Rietumu spārnā, kur atrodas prezidenta administrācija.
Zelenskis Baltajā namā pateicās Trampam par centieniem apturēt slepkavības.
Tramps sacīja, ka tiksies ar Putinu un Zelenski, ja “viss izdosies”.
Eiropas līderi – Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, Francijas prezidents Emanuels Makrons, Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjerministre Džordža Meloni un Somijas prezidents Aleksandrs Stubs – un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite ieradās Baltajā namā jau iepriekš.
Zelenskis un Tramps tiksies pirmie, un tad viņiem pievienosies Eiropas līderi un Rite.
Kopā ar Zelenski uz tikšanos ieradās prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks un Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs. No ASV puses sanāksmē bez Trampa piedalīsies arī viceprezidents Džeimss Deivids Venss, valsts sekretārs Marko Rubio, īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Kīts Kellogs, kā arī Baltā nama personāla vadītāja Sūzana Vailsa.
ASV prezidents Donalds Tramps, pirmdien Baltajā namā tiekoties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, paziņoja, ka viņa valsts iesaistīsies drošības garantiju sniegšanā Ukrainai.
Tramps sacīja, ka ASV un NATO sabiedrotie joprojām apspriež drošības garantiju piedāvāšanu Ukrainai.
“Mēs to šodien apspriedīsim, bet mēs nodrošināsim viņiem ļoti labu aizsardzību, ļoti labu drošību,” sacīja Tramps.
Uz žurnālista jautājumu, kādas drošības garantijas ir nepieciešamas, lai noslēgtu vienošanos, Zelenskis atbildēja, ka viņa valstij ir nepieciešams “viss”.
Viņš piebilda, ka tas viss būs atkarīgs no “lielajām valstīm”, piemēram, ASV un citiem sabiedrotajiem.
Tramps arī atkārtoja savu viedokli, ka Krievijas un Ukrainas kara izbeigšanai pamiers nav nepieciešams.
Tramps paziņoja, ka plāno piezvanīt Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam pēc sarunām ar Eiropas valstu līderiem un Zelenski.
“Viņš gaida manu zvanu, kad mēs beigsim šo tikšanos,” sacīja Tramps.
Viņš sacīja, ka sarunas laikā ierosinās ideju par trīspusēju tikšanos starp viņu, Putinu un Zelenski.
“Mums var būt, bet var arī nebūt trīspusēja tikšanās. Ja mums nebūs trīspusēja tikšanās, tad cīņa turpināsies, bet, ja mums būs, mums ir labas izredzes – es domāju, ka, ja mums būs trīspusēja tikšanās, ir labas izredzes to varbūt izbeigt,” sacīja Tramps.
Arī Zelenskis pauda gatavību trīspusējām sarunām.
“Mēs esam gatavi trīspusējām sarunām, kā teica prezidents,” sacīja Zelenskis. “Tas ir labs signāls par trīspusējām sarunām. Es domāju, ka tas ir ļoti labi.”
Francijas prezidents Emanuels Makrons pirmdien aicināja uz četrpusēju tikšanos, kurā piedalītos arī eiropieši, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa rosināto trīspusējo tikšanos ar Ukrainas un Krievijas līderiem.
Makrons sacīja Baltajā namā notiekošajā sanāksmē, kurā piedalās Eiropas līderi, Tramps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Savukārt Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs sarunās pavēstīja, ka “ceļš ir atvērts” nopietnākām sarunām par konfliktu starp Krieviju un Ukrainu.
Mercs sacīja, ka Tramps šo ceļu pavēra pēc tam, kad ASV prezidents piektdien Aļaskā tikās ar Putinu.
“Tagad ir atvērts ceļš sarežģītām sarunām,” viņš sacīja.
“Es nevaru iedomāties, ka nākamā tikšanās notiks bez pamiera,” viņš teica. “Tāpēc strādāsim pie tā.”
Savukārt NATO ģenerālsekretārs Marks Rite paziņoja, ka Trampa piedāvājums par drošības garantijām Ukrainai nozīmē “izrāvienu” potenciālā miera līguma nodrošināšanā Ukrainai.
“Tas, ka jūs esat teicis: “Es esmu gatavs piedalīties drošības garantijās”, ir liels solis, tas patiešām ir izrāviens, un tam ir liela nozīme. Tāpēc arī paldies jums par to,” sacīja Rite.
Rite arī pateicās ASV prezidentam par to, ka viņš ir “radis izeju no strupceļa” un sekmīgi pie miera sarunu galda sēdinājis Putinu.
Tikmēr Somijas prezidents Aleksandrs Stubs uzslavēja ASV prezidentu par progresu sarunās kara izbeigšanai.
Sarunās ar Trampu un Zelenski piedalās Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena, Francijas prezidents Emanuels Makrons, Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs, Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, Itālijas premjerministre Džordža Meloni, Somijas prezidents Aleksandrs Stubs un NATO ģenerālsekretārs Marks Rite.