Maģiskās eņģeļu stundas no 22. līdz 28.maijam: kādas vēlmes piepildīsies?







Lūgšanas, ko tu lūdz savam Sargeņģelim var izteikt jebkurā mirklī, taču ezotēriķi uzskata, ka katru dienu ir tikai dažas maģiskās eņģeļu stundas, kurās lūgšanas sasniedz dzirdīgas ausis.

Lūgt pēc palīdzības tu vari saviem vārdiem, jo pats galvenais šajā ir būt patiesam un neizlikties – ja tev ir patiešām nepieciešama Visuma palīdzība, nekautrējies to palūgt.

Lūk, maģiskās eņģeļu stundas no 22. līdz 28. maijam:

Sestdiena, 22.maijs: gara stingrību, pareizo ceļu tu varēsi atrast, ja lūgsi eņģeļa atbalstu. Izdari to no 14:10 līdz 14:40.

Svētdiena, 23.maijs: palielināt savus ienākumus, nostabilizēties finansiāli – šajos jautājumos šodien tev ir jālūdz sava eņģeļa palīdzība. Izdari to laikā no 12:22 līdz 13:00.

Pirmdiena, 24.maijs: laikā no 11:14 līdz 11:52 palūdz atbalstu eņģelim, lai viņš palīdz tev izvairīties no krāpniekiem.

Otrdiena, 25.maijs: neiztērēt naudu lieki, nenopirkt lietas, ko tev patiesībā nevajag – lūdzies par to šodien savam eņģelim laikā no 10:27 līdz 11:03.

Trešdiena, 26.maijs: pasargāt savu māju no nepatikšanām tev palīdzēs tavs eņģelis. Palūdz to viņam laikā no 15:12 līdz 15:48.

Ceturtdiena, 27.maijs: šodien laikā no 11:45 līdz 12:32 palūdz Sargeņģelim piedošanu par savām kļūdām.

Piektdiena, 28.maijs: pārstāt krāt aizvainojumu, iemācīties piedot – šodien šis tev izdosies, ja lūgsi Sargeņģeļa palīdzību laikā no 12:45 līdz 13:45.

