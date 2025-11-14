VIDEO. Influenceris Dāvids Krūmiņš smalkā veidā pasmaida par sekotājiem, kuriem šķita, ka viņš vakar tika arestēts – tiesa atteikusi Valsts policijas lūgumu viņu arestēt 16
Aizvakar, 12. novembrī, Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās Latvijas Valsts policija, kā arī Dānijas un Francijas tiesībsargājošās iestādes un Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie, informēja Valsts policija.
Sociālajā vietnē “Instagram” izskanēja baumas, ka viens no aizturētajiem, iespējams, ir sabiedrībā zināmais bijušais militārists, vairāku TV šovu dalībnieks un influenceris Dāvids Krūmiņš. To lika noprast arī Aldis Gobzems jeb Arigo Toro.
Šodien gan paša Dāvida publicētais video ļauj secināt, ka baumas ir bijušas nepatiesas. Dāvids publicējis video, kurā viņš dalās savos nodomos stiprināt muguru. Tas ir smalks veids, kā viņš netieši atsaucas uz soctīklos izplatījušos attēlu, kurā bija redzama kāda aizturētā labi trenēta mugura.
“Daudziem piektdiena ir kāju diena, man piektdiena ir muguras diena. Es drīzumā jums parādīšu arī savus treniņus, lai uzkačātu spēcīgu, stipru, bet es trenējos bišķi savādāk kā lielākā daļa cilvēku. Man ir sava treniņu programma, kuru es pats esmu tā kā izstrādājis. Vienīgais, kas man ir, pašlaik es jūtu, ka es fiziski sākšu nogurt un jāsāk laikam lietot kādi uztura bagātinātāji.”
Arī komentētāji pie šī ieraksta pauž neizpratni, kas tad īsti bija noticis. Dāvids Krūmiņš neko vairāk par šo baumošanu nav komentējis.
Tiesa atsaka apcietināt par personas nolaupīšanas organizēšanu aizturēto bijušo Francijas Ārzemnieku leģiona karavīru
Latvija tiesa noraidījusi Valsts policijas (VP) lūgumu piemērot apcietinājumu bijušajam Franču Ārzemnieku leģiona karavīram, kurš tiek turēts aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā.
Policija lūdza tiesu minētajai personai kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, bet tiesa šo lūgumu noraidīja, līdz ar to personai piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, aģentūra LETA noskaidroja VP Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Rīgas pilsētas tiesā aģentūrai LETA apstiprināja, ka ar tiesas ceturtdienas lēmumu Dāvidam Krūmiņam atteikts piemērot izdošanas apcietinājumu. Presē Krūmiņš dēvēts par vairāku televīzijas šovu dalībnieku un influenceri. Iepriekš sniegtās intervijas, piemēram, portālā “apollo.lv” liecina, ka Krūmiņš savulaik astoņus gadus dienējis Franču Ārzemnieku leģionā un viņš apgalvojis, ka esot daļa no CPU (tuvās aizsardzības jeb miesassargu vienības), kas ar laiku plānojot kļūt par privātu armiju. Birmā viņš pat 35 dienas esot nokļuvis gūstā.
VP Sabiedrisko attiecību nodaļa iepriekš aģentūru LETA informēja, ka trešdien Vācijas policijas vadītā starptautiskā operācijā, kurā piedalījās VP, kā arī Dānijas, Francijas tiesībsargājošās iestādes un Eiropols, aizdomās par personas nolaupīšanas organizēšanu Vācijas teritorijā aizturēti četri Latvijas valstspiederīgie.
Šī starptautiskā operācija vērsta pret algotņu grupu, kuru bija nolīdzis konkurējošs organizētās noziedzības grupējums ar mērķi nolaupīt albāņu narkotiku tirdzniecības tīkla vadītāju. Persona, kuru grasījās nolaupīt, saistīta ar vairāku tonnu marihuānas zādzības organizēšanu vairāku miljonu eiro vērtībā.
Balstoties uz iepriekš saņemto informāciju par iespējamu plānotu noziegumu un sniedzot atbalstu Vācijas kolēģiem, iesaistot VP Starptautiskās sadarbības pārvaldi un Organizētās noziedzības smago un sērijveida apkarošanas pārvaldes 1. nodaļas amatpersonas, tika noskaidrota nepieciešamā informācija par noziedzīgā nodarījuma organizatoru un viņa līdzdalībniekiem – visi ir Latvijas pilsoņi.
Veicot izmeklēšanas darbības, tika iegūti pierādījumi personu saistībai ar noziedzīgo nodarījumu, un trešdien policisti sadarbībā ar VP Pretterorisma vienību “Omega” Rīgā aizturēja kādu 1990. gadā dzimušu vīrieti, kurš bija uzņēmies organizēt personas nolaupīšanu. Savukārt pārējie nozieguma līdzdalībnieki trešdien aizturēti attiecīgi Francijā, Dānijā un Lielbritānijā.
Visiem iesaistītajiem bijušas specifiskas zināšanas un nozieguma izdarīšanai paredzēts ekipējums. Nozieguma organizators ir bijušais Franču Ārzemnieku leģiona leģionārs. Vēl divas personas jau iepriekš tika aizturētas Vācijā.
Eiropas Policijas biroja (“Eiropols”) mājaslapā pieejamā informācija liecina, ka koordinētā rīcība bija vērsta uz Latvijas valstspiederīgajiem, no kuriem daži ir bijuši Franču Ārzemnieku leģiona karavīri. Šīs augsti apmācītās personas bija apgādātas ar profesionālu ekipējumu un darbojās organizētās noziedzības grupējuma vārdā.
Akcijas dienā Dānijā, Francijā, Latvijā un Lielbritānijā tika arestētas četras personas, bet pārējās divas, kas 2014. gada oktobrī tika arestētas Vācijā, tiesa jau ir notiesājusi.
Šī operācija ir saistīta ar fenomenu, kad noziedznieki piedāvā savus pakalpojumus, lai veiktu vardarbīgus aktus citu noziedzīgu sindikātu vārdā. Šajā konkrētajā gadījumā organizētās noziedzības grupējumi algo augsti apmācītus speciālistus, lai tie veiktu vardarbīgus aktus. Šis darbības veids arvien biežāk tiek atklāts dažādās operācijās, kas saistītas ar smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību. Izmeklēšana liecina, ka bieži vien tiek izmantoti bijušie speciālo spēku darbinieki, norādījis “Eiropols”.
Daži no šajā lietā aizdomās turētajiem ir bijušie Franču Ārzemnieku leģiona karavīri. Tas liecina par satraucošu tendenci, kas izriet no kara Ukrainā. Bijušie kaujas apmācītie karavīri, atgriezušies no frontes, varētu izmantot savas prasmes organizētās noziedzības vajadzībām, tādējādi radot potenciālu apdraudējumu, uzsvēris “Eiropols”.
Ņemot vērā, ka karš Ukrainā turpinās un, iespējams, pastiprinās pēc tā, Eiropa var saskarties ar to, ka palielināsies šo augsti apmācīto personu skaits, kas iesaistīsies noziedzīgās darbībās, brīdina “Eiropols”.
Ņemot vērā, ka izmeklēšanu veic Vācijas tiesībaizsardzības iestādes, Latvijas VP plašākus komentārus nesniedza.