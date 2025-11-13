Foto: LETA

Ralfs Eilands atklāj kopā ar Lauri Reiniku ilgi glabātu noslēpumu 1

18:56, 13. novembris 2025
Mūziķis un komiķis Ralfs Eilands sociālajos tīklos atklājis ilgi glabātu noslēpumu saistībā ar viņu un dziedātāju Lauri Reiniku. Un kādu cēlu mērķi!

Abi kopā – duetā – iedziedājuši šī gada labdarības maratona “Dod Pieci!” himnu.

Atklājot ilgi glabāto noslēpumu, Eilands pateicās visiem iesaistītajiem dziesmas “Labos darbus krāj” tapšanas procesā.

Pirms desmit gadiem Eilands sarakstīja pirmo, oficiāli neoficiālo “Dod pieci!” himnu – dziesmu “Divas dvēseles”, bet par šī gada dziesmu Eilands izteicies: “Gribam nodot jau tekstā iekodēto vēstījumu – “sper pirmo soli un atkārto”. Tas atgādina, ka nevajag baidīties no izaicinājumiem, bet gan rīkoties un sniegt palīdzību, lai kādam citam būtu vieglāk spert savu pirmo soli.”

Ik gadu labdarības maratons aktualizē kādu sabiedrībā nozīmīgu tēmu un atbalsta tās sabiedrības grupas, kurām tas ir patiesi nepieciešams.

Šogad maratona uzmanības centrā būs bērni un jaunieši ar neiroloģiskiem kustību traucējumiem, kuriem regulāra rehabilitācija ir izšķiroša cīņā par patstāvību un piepildītu dzīvi. Vienlaikus labdarības maratons izgaismos Latvijas iedzīvotāju mazkustīgumu un ar to saistītās veselības problēmas, rosinot ikvienu aizdomāties par kustības nozīmi cilvēka fiziskajai un emocionālajai labbūtībai.

“Dod pieci!” šogad noritēs no 12. decembra līdz 18. decembrim.

Video:

