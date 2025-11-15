“Pilna valsts salaista ar kretīniem!” Patriotiski noskaņotiem latviešiem nākas cīnīties ar vandāļiem 0
Redzēt Latvijas karogu plīvojam ir patiesi aizkustinoši, īpaši valsts svētku laikā, kad visa valsts atdzīvojas patriotiskās noskaņās. Tā sarkanbaltsarkanā simbolika vienmēr spēj radīt lepnuma sajūtu par mūsu valsti. Daudzi autovadītāji izvēlas šo prieku dalīt ar citiem, piestiprinot valsts karodziņus savām automašīnām, tādējādi izraisot patīkamu un sirsnīgu svētku atmosfēru uz ielām.
Tomēr visam skaistajam ir ēnas puse, kura atklājas kādā diskusijā sociālo mediju platformā “X”.
Ieva neslēpj savu aizkaitinājumu un raksta: “4 dienu laikā nolauzts jau otrais karodziņš. Pilna valsts salaista ar kretīniem.”
Lietotājs ar segvārdu @mazais_mego uzdod diskusijas autorei precizējošu jautājumu un pauž savu viedokli: “Salaista? Tādi šeit vienmēr jau bijuši pēc definīcijas. Ne jau Latvijas karoga fani savulaik Pārdaugavā pie kaut kāda betona staba pulcējās dzert un huj*** darīt.. Un to nojaucot pēkšņi šie cilvēki neizzuda – laba daļa, acīmredzot, tepat vien ir.”
Izrādās, ka daži cilvēki izvēlas neizrādīt savu patriotismu sabiedriskās vietās, jo baidās no necieņas izrādīšanas. Mārtiņš stāsta, ka kādreiz viņš nelika karodziņu automašīnas salonā, jo labi apzinājās, ka deviņstāvu mājas pagalmā tas varētu beigties ar izsistu stiklu.
Arī Gatis piekrīt, norādot, ka apkārt ir cilvēki, kas neatzīst latviskās valsts vērtības. Viņš stāsta, ka arī viņa automašīnai reiz nolauza karodziņu, tas noticis kādā Rīgas guļamrajonā. Viņš arī piebilst, ka situācija Ukrainā labi ilustrē, ka daļa iebrucēju spēj vienīgi postīt, nevis radīt.
Jau iepriekš LA.LV portālā norādījām 5 svarīgas lietas, kas jāzina par valsts karoga lietošanu.
1. Karogam jābūt tīram
Vienmēr jāparūpējas, lai karogs būtu tīrs, nav vēja saplēsts vai noplucis. Kā atskaites punkts var kalpot karoga baltā līnija – ja tā vairs nav balta, ir plankumaina vai pelēcīga, tas nozīmē, ka karogs jāmaina vai jāiztīra.
2. Mastam neklājas būt tukšam
Starptautiskā karoga lietošanas prakse paredz, ka karoga mastu nav pieņemts turēt tukšu. Tātad, ja pie ēkas ir novietots karoga masts, tajā vajadzētu būt uzvilktam karogam. Jāparūpējas, lai masts ir taisns un nav vizuāli bojāts.
3. Ikdienai – karoga vimpelis
Ja karogu katru rītu uzvilkt un katru vakaru nolaist šķiet pārāk laikietilpīgi vai tādas iespējas nav, bet masts pie mājas ierīkots, ikdienā var lietot karoga vimpeli – trapecveida auduma lenti karoga krāsās, bet karoga kātā to nelieto.
4. Ar baltiem cimdiem rokās
Karoga kātam, kas tiek lietots pie ēkas fasādes vai pastāvīgi novietots telpās, jābūt baltā krāsā ar dekoratīvu uzgali. Savukārt karoga kātiem, kurus nes rokā, jābūt no nekrāsota koka.
5. Vai drīkst lietot citas valsts karogu?
Ja kopā ar Latvijas karogu tiek lietots arī citas valsts karogs, vertikālajai malai jeb karoga platumam jābūt vienādā izmērā ar Latvijas karogu. Katras valsts karogam ir atšķirīgas izmēru proporcijas. Tās mainīt nedrīkst.
Tas tāds rajons visus Ukrainas karogus tur arī plēš nost un dedzina. Visas mājas tur ar grafiti nopūstas un arī atbilstošs kontingents tur apkārt staigā…
— ELEVEN🚀 💳🏄🏻🇩🇰🇪🇪 (@ELEVEN_665) November 14, 2025
Anšlavs Eglītis par karodziņa nolauzējiem teica tā: pic.twitter.com/wxd37lIUrL
— Alberc Fels (@AlbercFels) November 14, 2025
Žēl par mūsu situāciju šeit pašu zemē Latvijā.
— Datu subjekts (@dubultais_i) November 15, 2025
