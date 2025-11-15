Naktī Rīgā izcēlās iespaidīgs ugunsgrēks Granīta ielā – gaisā pacēlās biezs dūmu mākonis 8
Vakar vakarā ap plkst. 22.22 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma izsaukumu uz Granīta ielu Rīgā, kur bija izcēlies plašs. 1200 kvadrātmetru platībā, metāla atkritumu ugunsgrēks. Liesmas skāra ievērojamu teritoriju, radot intensīvu sadūmojumu apkārtējā apkaimē.
Publiski pieejamā informācija liecina, ka šajā ielā atrodas metāllūžņu pārstrādes uzņēmums “Tolmets” un ar to saistīti uzņēmumi.
Notikuma vietā strādāja 30 ugunsdzēsēji glābēji, kuri dzēšanas darbos izmantoja astoņas autocisternas un autokāpni. Ugunsgrēka platība sākotnēji bijusi ļoti liela, tāpēc darbā iesaistīti papildu resursi.
Dūmu daudzuma dēļ iedzīvotāji apkārtnē izjutuši sadūmojumu, un dienests aicināja uz laiku izslēgt ventilācijas un rekuperācijas iekārtas, lai novērstu dūmu iekļūšanu telpās.
Šorīt ap plkst. 8.30 šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks ticis lokalizēts, taču darbs notikuma vietā turpinās.
“Firmas.lv” informācija liecina, ka metāllūžņu savākšanas un pārstrādes uzņēmuma “Tolmets” patiesā labuma guvējs ir Jurijs Homutovs. Pērn uzņēmums apgrozīja 261 miljonus eiro un strādāja ar 1,33 miljonu eiro peļņu.
Valsts policijā aģentūra LETA noskaidroja, ka ugunsgrēkā neviena persona fiziski nav cietusi. Policija skaidro notikušā apstākļus un ugunsgrēka izcelšanās iemeslu.
