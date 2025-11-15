“Slima suņa murgi! Priekš ziņām der!” Majors izklāsta, kā krievi “ukraiņu rokām” gribēja nolaupīt iznīcinātāju 0
“Man patīk pēdējā laika Krievijas federālā drošības dienesta paziņojumi, no kuriem neviens nav piepildījies,” tā sarkastiski savu sakāmo TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” iesāk Jānis Slaidiņš, NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks.
Viņš norāda, ka tagad dienests kopā ar Krievijas Aizsardzības ministrijas TV kanālu “Zvezda” paziņoja par GUR operāciju, kur Ukrainas mērķis it kā esot bijis nolaupīt Krievijas iznīcinātāju MIG-31K, kas aprīkots ar hiperskaņas raķeti. Proti, ukraiņu mērķis esot bijis izmantot šo lidmašīnu kā provokāciju pret NATO lielāko gaisa spēku bāzi Runāmijā, Konstancas pilsētā.
Slaidiņš pieļauj, ka ukraiņi tiešām gribējuši MIGu aizdzīt, bet lai veiktu triecienu Runāmijā – tas ir absurdi.
Krievijas pilotiem par šīs lidmašīnas nolaupīšanu esot piedāvāti 3 miljoni dolāru, solīta Rietumvalstu pilsonība, viņus mēģināts uzpirkt, tā kāds no pilotiem stāstījis “Zvezda”. Piebilsts, ka visu notikumu vadījuši briti, savukārt ukraiņi piedāvājuši pilotiem tiešsaistes apmācības, kā nosēdināt šo lidmašīnu, bet apkalpes komandieri esot bijis plānots neitralizēt gaisā, izmantojot toksisku vielu.
“Tas taču neiet kopā – ja šis ir MIG pilots, kādas viņam vispār apmācības vajadzīgas?! Slima suņa murgi!” saka Slaidiņš, atklājot par šo absurdu vēl vienu faktu – lidmašīnu esot bijis plānots nolaupīt virs Melnās jūras, inscinējot tās nolaupīšanu un it kā avāriju.
“Priekš ziņām der!” smejot rezumē Slaidiņš.