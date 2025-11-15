Traģēdija Stambulā: ģimene nāvējoši saindējusies ar pārtiku – miruši trīs ģimenes locekļi, tostarp mazi bērni 19
Ģimenes ceļojums uz Stambulu, kas solījās būt jautrs un piedzīvojumu pilns, beidzās ar neiedomājamu murgu. Vācu tūristi, ierodoties Turcijā ar diviem maziem bērniem, neilgi pēc vakara pastaigas nejutās labi un tika hospitalizēti. Trīs ģimenes locekļi gājuši bojā.
Sākotnēji tika ziņots par divu bērnu nāvi, taču vietējie mediji vēlāk apstiprināja, ka arī bērnu māte ir mirusi. Tēvs joprojām atrodas mediķu uzraudzībā. Policija ir arestējusi trīs aizdomās turamos par iespējamu saindēšanos ar pārtiku.
Četru cilvēku ģimene – pāris un viņu bērni vecumā no 3 līdz 6 gadiem – ieradās Stambulā svētdien, 9. novembrī. Otrdien viņi devās izpētīt pilsētas populārākās apskates vietas.
Atgriežoties viesnīcā, ģimenes locekļi sāka sūdzēties par sliktu dūšu un vemšanu. Visi tika nogādāti slimnīcā, bet pēc medikamentu ievadīšanas drīz vien palaisti atpakaļ uz viesnīcu. Pēc dažām stundām sieviete un viņas trīsgadīgā meita tika atrastas bezsamaņā viesnīcas numuriņā, un visa ģimene tika steidzami nogādāta atpakaļ slimnīcā.
Ārsti trešdien, 12. novembrī, konstatēja abu bērnu nāvi. Piektdien, 14. novembrī, Turcijas plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka mirusi arī māte. Ir informācija, ka tēvs joprojām ārstējas slimnīcā.
Izmeklētāji skaidro, ka traģēdiju, visticamāk, izraisījusi saindēšanās ar pārtiku. Tajā dienā ģimene apmeklēja tūristu zonu Ortakējā un ēda mīdijas, kas iegādātas no kāda ielu tirgotāja. Vēlāk viņi restorānā ieturēja parastu maltīti, taču varas iestādes apgalvo, ka tieši mīdijas bija iespējamais saindēšanās cēlonis, kā rezultātā iestājās nāve.