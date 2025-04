Foto: Pexels

Esi uzmanīgs – iespējami maldi vai pat krāpšana. Horoskopi 28. aprīlim Ieteikt







Auns

Dienas pirmajā pusē iecerētie plāni var neīstenoties tik gludi, kā gribētos. Tomēr noskaņojums tev būs pozitīvs. Sagaidi daudz komplimentu savā virzienā. Pēcpusdienā uzmanība vairāk būs pievērsta darba lietām – iespējamas sarunas ar vadību vai došanās uz valsts iestādēm.

Reklāma Reklāma

Vērsis

Dienas sākumā kāda saruna ar draugu vai kolēģi var tevi sarūgtināt. Šodien labāk neaizdod naudu, pat radiem. Attiecībās ar partneri tu vari būt ļoti pašatdevis un centīsies viņam izpatikt, neko neprasot pretī – un tas tev pašam sniegs pozitīvas emocijas. Tikai pārāk neaizraujies.

Dvīņi

Iespējamas domstarpības ar partneriem vai kolēģiem par darba jautājumiem. Arī privātajā dzīvē mīļotais cilvēks var būt neapmierināts. Toties ar draugiem attiecības būs lieliskas – piekrīti satikties, ja uzaicina. Brīvie Dvīņi var iepazīties ar simpātisku cilvēku kādā pasākumā.

Vēzis

Darbi, kas šodien jāizdara, var neatbilst tam, ko pats būtu vēlējies, un tas var sabojāt garastāvokli. Ziņas no tālienes uztver kritiski – tās var būt pārspīlētas vai nepilnas. Interneta iepazīšanās šodien, visticamāk, nebūs ilgstošas. Toties tevi var uzslavēt par labi paveiktu darbu.

Lauva

Attiecības ar bērniem šodien var neizdoties kā iecerēts. Mīlas dzīvē partnera rīcība var novest pie strīda vai pat šķiršanās. Bet, ja izdosies atklāti izrunāties, viss var atrisināties pozitīvi, un varēsiet plānot nākotni. Ja darbā kaut kas nesanāk uzreiz – nenolaid rokas, esi pacietīgs.

Jaunava

Risinot mājas lietas, iespējamas nesaskaņas ar partneri. Arī darbā attiecības ar kolēģiem var būt sarežģītas. Esi uzmanīgs – iespējami maldi vai pat krāpšana. Tomēr šodien tev ir labi būt kopā ar radiem vai uzņemt viesus. Ģimenē iespējamas pozitīvas pārmaiņas.

Svari

Labs laiks romantiskām attiecībām – partneris var izteikt mīlestības apliecinājumus vai uzdāvināt kaut ko jauku. Brīvajiem Svariem iespējama patīkama iepazīšanās. Šī diena piemērota radošiem darbiem, dokumentu kārtošanai un sarunām. Darbā gan nebūsi īpaši produktīvs – dari tikai pašu svarīgāko.

Skorpions

Lieliska diena, lai paveiktu ikdienas darbus – gan mājās, gan darbā. Būsi noskaņots tos darīt ar prieku. Iespējams, būs jātērē nauda neplānotiem pirkumiem. Mīļotais cilvēks var būt pārāk skops, un tas var radīt spriedzi attiecībās.

Strēlnieks

Tuvinieki var lūgt aizdot naudu – apsver rūpīgi, jo nav garantijas, ka saņemsi to atpakaļ. Laba diena radošiem darbiem, darbam ar bērniem vai izklaides jomā. Uzņēmējiem var labi veikties. Ģimenes Strēlniekiem ieteicams pavadīt laiku ar bērniem, piemēram, apmeklējot kino vai teātri.

Reklāma Reklāma

Mežāzis

Dienas pirmajā pusē vari būt ne pārāk aktīvs un kustīgs. Tomēr, tuvojoties pusdienlaikam, garastāvoklis uzlabosies un parādīsies spēks risināt gan darba, gan mājas jautājumus. Labs laiks, lai palutinātu sevi – apmeklē masāžu, frizieri vai dari kaut ko, kas tevi atslābina.

Ūdensvīrs

Svarīgos darbus plāno uz dienas pirmo pusi – tas būs produktīvākais laiks. Vēlāk enerģija kritīsies, un gribēsies mieru, mājīgumu un atpūtu. Draugi var sagādāt tev prieku – ar sarunu, dāvanu vai vienkārši savu klātbūtni.

Zivis

Šodien vari sagaidīt prēmiju no vadības vai dāvanu no vecākiem radiniekiem. Iespējamas arī citas labas ziņas par naudu. Tomēr darbā nebūs viegli koncentrēties – uzmanies no kļūdām! Pēcpusdiena ir piemērota mācībām un kontaktu paplašināšanai.

Foto: Pexels.com